Rachel Zegler será Blancanieves en el próximo live action de Disney

Disney ya eligió a su Blancanieves para su nuevo live action. La artista y youtuber estadounidense Rachel Zegler será la joven de "piel tan blanca como nieve, los labios rojos al igual que la sangre y el pelo negro tan negro como el ébano" en la película que se encuentra en desarrollo.

Así lo informó el medio especializado Deadline, que además adelantó que la remake será dirigida por Marc Webb (realizador de la franquicia "El sorprendente Hombre Araña", protagonizadas por Andrew Garfield). "Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son únicamente el comienzo de sus talentos. Su fuerza, inteligencia y optimismo la vuelven una parte integral de redescubrir la alegría de este clásico cuento de hadas de Disney", expresó el cineasta.

Si bien la trayectoria de Zegler no resulta muy conocida internacionalmente, la veremos en próximos lanzamientos taquilleros como "West Side Story", la adaptación musical que prepara Steven Spielberg, y en "Shazam! Fury of the Gods", secuela del personaje de DC Comics. Incluso interpretó a Fiona en un musical sobre "Shrek".

"Blancanieves y los siete enanos" (1937) fue el primer largometraje animado de Disney, y por el que Walt consiguió un Oscar Honorífico. Está basado en el cuento de tradición oral difundido por los hermanos Grimm, sobre una princesa a la que su madrastra la Reina Grimhilde envía a asesinar por temor a que la superase en belleza. En su escape, la joven se refugia en la casa de siete mineros con quienes entablará una amistad.

La película se suma a las cintas que ya tuvieron sus adaptaciones en versión realista como "101 dálmatas" (1996) con su segunda parte en 2000, "Alicia en el país de las maravillas" (2010) con su secuela "Alicia a través del espejo" (2015), "Maléfica" (2014), "La Cenicienta" (2015), "El libro de la selva" (2016) , "La Bella y la Bestia" (2017), "Christopher Robin: un reencuentro inolvidable" (2018), "Dumbo" (2019), "Maléfica: dueña del mal" (2019), "Aladdin" (2019), "El Rey león" (2019), "La dama y el vagabundo", "Mulán" (2020), y la reciente "Cruella".

Mientras que hacia futuro ya sabemos hay próximas cintas en desarrollo, entre ellas: "La Sirenita", protagonizada por la artista Halle Bailey; "Peter Pan y Wendy"; una precuela de "El rey león"; hasta se confirmó una segunda entrega de "Cruella"; y "Pinocho" con Tom Hanks.