Hombres jóvenes y la caída del pelo: signos de alerta y cómo tratarlo

¿Un chico de 18 años que siente que está comenzando a perder cabello se puede tratar? Se puede tratar con un control estricto y lo más importante, si comenzó a los 18 es porque tendrá una alopecia rebelde. Existen tratamientos que tienen mejor acción e indicaciones según la edad y el sexo, pero desde los 16 años podemos comenzar con diferentes opciones, las cuales las decidirá el experto. Una de ellas que ha tomado importancia es la luz led de baja potencia, útil en seleccionados pacientes sobre todo en los jóvenes.

Lo que si se aconseja es no hacer a temprana edad, cuando son menores de 28 años es un trasplante capilar. Lo recomendado es comenzar con tratamientos vía oral, que hoy tienen una muy buena efectividad, tolerancia y seguridad terapéutica con resultados excelentes. Ésta medicación debe ser controlada por el dermatólogo, es de uso exclusivo dermatológico. Los tratamientos farmacológicos son indicados a largo plazo con excelentes resultados hasta lograr la estabilidad de la alopecia.

“Las alopecias masculinas comienzan en la adolescencia con el despertar hormonal entre los 16 y 20 años. Las mismas tienen patrones alopécicos bien definidos, llegan a la consulta con signos como las entradas o tienen el cuero cabelludo descubierto en el vertex (coronilla), pero si lo miras desde arriba tienen zonas más blanquecinas o se ve el cuero cabelludo debido a la perdida de los folículos. ¿A la pregunta de padre pelado hijo pelado? No necesariamente, no siempre es así pero si hay mayor posibilidad. Existen más de 200 genes que están involucrados en el desarrollo de la alopecia, entre más temprano aparezca mayor cantidad de genes”, destaca Miguel Martí, médico dermatólogo y tricólogo miembro del colegio iberoamericano dedermatología y miembro de la AAD American Academy of dermatology.

Signos de alerta. A qué debemos estar atentos:

-Dolor en el cuero cabelludo

-Foliculitis (granitos en el cuero cabelludo)

-Perdida avanzada de cabello antes de los 22 años

-La clave: No automedicarse

Tratamientos

- El minoxidil oral a bajas dosis ha revolucionado la terapéutica en la alopecia pero debe de ser indicada por un experto en el área y no es para todo el mundo su indicación

-La mesoterapia (aplicación de medicación en forma de puntura en el cuero cabelludo) Es muy válida y efectiva

- La luz led de baja potencia, aprobada por la FDA, en pacientes que inician la alopecia funciona como un plus para estabilizarla.

“El candidato ideal es el paciente que entienda que la alopecia no se cura, y que necesita de su disposición, tiempo de espera y calma para tener resultados óptimos, a veces pueden demorar los primeros resultados unos 5-6 meses” subraya Miguel Martí.

Trasplante capilar cuando sí conviene hacerlo

El especialista destaca que “Es una opción más de los tratamientos de las alopecias pero no es nunca la primera opción, lo ideal es estabilizar la caída y la alopecia y luego de unos 8 meses operarlo en caso de necesidad”.

Mitos y verdades sobre el cabello

- Lavado de cabello: lavarlo todos los días. Es una rutina ideal. La mala higiene o el no lavado del cabello genera micro inflamación del folículo y esto acelera la caída o conlleva a efluvios

- Si me corto el pelo crece más rápido. El cabello crece no por las puntas sino por el folículo piloso que está por debajo de las puntas. La raíz del pelo no crece por cortarlo.

- ¿Los shampoo anticaída existen? Pues claro que no, todos los shampoo están destinados a una sola función: limpiar cuero cabelludo.

- Los shampoo sin sulfatos no son más seguros ni mejores que los que tienen sulfatos. Se han puesto de moda pero realmente la mayor cantidad de estados inflamatorio del cuero cabelludo son por uso de shampoo sin sulfatos .

“Lo ideal es consultar con un dermatólogo experto que pueda armar una rutina capilar según el tipo cuero cabelludo”, aclara Martí.