Curiosidades de “El Chavo del 8″

Son varias las generaciones que crecieron viendo El Chavo del 8, la serie producida por Chespirito y Enrique Segoviano que logró un éxito descomunal.

Cinco décadas desde el estreno del primer capítulo y son muchas las curiosidades que giran alrededor de los personajes. Acá expondremos algunas.

El verdadero nombre del Chavo del 8

La ficción estuvo al aire entre 1971 y 1980, pero fue en 1995 cuando Roberto Gómez Bolaños les reveló a sus fanáticos cómo se llamaba realmente aquel nene de ocho años que interpretó.

En su libro El diario del Chavo del 8, contó que lo habían inscripto como Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi.

María Antonieta de las Nieves, con problemas de salud por fajarse el pecho

La actriz que interpretó a La Chilindrina indicó que la pasó muy mal por interpretar durante tantos años a una nena, ya que para eso debía disimular el busto. Eso le trajo complicaciones que jamás se imaginó, como múltiples quistes que tuvieron que sacarle.

“Cincuenta años con el busto apretado. ¿Qué pasó? Que me casé, que tuve a mi hijo, que se me hicieron unos tumores horrendos en los senos, que no pude amamantar bien a mi bebé porque no salía la leche. Me inflé toda. Me puse realmente grave, me vino una infección generalizada, casi pierdo un seno”, reconoció durante una entrevista.

La Bruja del 71 le debe su papel a Don Ramón

Angelines Fernández y Ramón Valdés se conocían desde antes de trabajar en la serie. A ella le había costado bastante afianzarse como actriz en el cine y la TV de México, ya que había abandonado España -su país natal- huyendo del régimen dictador de Francisco Franco.

En un encuentro, le planteó a Monchito si podía preguntarle a Chespirito si tenía un papel para ella, ya que necesitaba un empleo. A los pocos días ya estaba vestida con su traje azul, convertida en Doña Clotilde.

La verdadera profesión de Édgar Vivar

Aunque en la ficción se dedicaba a cobrar la renta, en la vida real el actor que le dio vida al Señor Barriga ¡era médico! Mientras ejercía su profesión, recibió un llamado de Roberto Gómez Bolaños que no pudo rechazar. También se convirtió en Ñoño.

Por qué le decían el Chavo “del 8″

Durante mucho tiempo se creyó que era porque vivía en el departamento número 8 de la vecindad. Sin embargo, adquirió este nombre porque al comienzo se transmitía por el Canal 8 de México. El éxito fue tan grande que debieron trasladarse a otra emisora y ahí nació el mito de su dirección.

El Profesor Jirafales estaba casado

Este fue uno de los últimos hallazgos de todos los mitos que rondan por la famosa y querida vecindad. En una foto se lo puede ver a Rubén Aguirre en su papel de maestro con un anillo de bodas, lo que significa que andaba “de trampa” cuando visitaba a Doña Florinda para tomar la tacita de café.

Quién fue el último personaje en rentar su casa

La inquilina más “nueva” en la vecindad era Doña Clotilde. Como mencionamos anteriormente, se sumó a la serie cuando Ramón Valdés le preguntó a Roberto Gómez Bolaños si había algún papel para ella.

La excusa que les dieron a los televidentes cuando Quico abandonó la tira

En 1978, cuando decidió continuar su camino por separado, los fans se preguntaron qué había pasado con él. Doña Florinda solucionó el escándalo al aire diciendo que había mandado a Quico a estudiar con la madrina para que tuviera una mejor calidad de vida lejos de “la chusma”.

El esposo de la Chilindrina participó en varios capítulos

Gabriel Fernández, el gran amor de María Antonieta de las Nieves, se sumó en algunas escenas fingiendo ser un alumno de la clase del Profesor Jirafales. Siempre se lo podía ver atrás del Chavo o de la Chilindrina si se sentaba del lado de la pared.

La Popis “desapareció” por la queja de un televidente

La sobrina de Doña Florinda apareció por primera vez con voz gangosa, pero eso no fue muy bien recibido por el público. Un hombre esperó a Roberto Gómez Bolaños a la salida de las grabaciones para decirle que su hijo padecía ese mismo problema y que en el colegio todos se burlaban de él por culpa de La Popis. “Juro que nunca más volveré a ver el programa”, pronunció esta persona y Chespirito decidió quitarla hasta un año después, cuando volvió con su voz normal.