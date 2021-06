¿Cuáles son los temas ochentosos más escuchados?

La década del ochenta marcó un hito en la historia de la música mundial. Durante esos años aparecieron nuevos géneros que revolucionaron la industria y se masificaron otros que hasta ese entonces estaban reservados a consumidores particulares.

Al ritmo de los sintetizadadores, la música electrónica comenzó a ganar terreno, mientras que las baladas de bandas de glam metal sedujeron a ajenos al estilo.

Armamos un listado con las diez canciones de la década del ochenta que fueron hits en su momento y que aún hoy siguen sonando.

“Under Pressure” de Queen:

La poderosa combinación de las voces de Freddie Mercury y David Bowie ubicó a “Under Pressure” como una de las canciones de la década. El tema fue lanzado como sencillo en 1981, y al año siguiente como parte del álbum “Hot Space”, décimo álbum de Queen.

“Every Breath you Take” de The Police

Esta canción formo parte de “Synchronicity”, el último disco de la banda lanzado en 1983. La power balada llevó a Sting a obtener su primer Grammy como compositor de “La canción del año”.

“Like a Virgin” de Madonna

En 1984, Madonna presentó “Like a Virgin” una canción dance con una letra ambigua que se prestaba para interpretaciones sugestivas. El éxito de esta obra consiguió que el disco homónimo se convirtiese en uno de los más vendidos de la historia superando los 25 millones de ejemplares.

“Africa” de Toto

Toto nació a finales de los setenta luego de que varios sesionistas decidieran unirse y tener su propia banda. Como era de esperarse su sonido destacaría por sobre el resto y eso se notó inmediatamente con el lanzamiento de “Africa” en 1982. “Toto IV”, cuarto disco de la banda, fue el que los llevó al estrellato y los hizo ganar seis premios Grammy.

“We are the World” de varios artistas

La Unión de Apoyo de Artistas para África (USA for África) fue el nombre bajo el cual casi cincuenta artistas de renombre se unieron para cantar el sencillo con fines benéficos. Bajo la producción de Quincy Jones, “We are the World” reunió a un verdadero dream team de la música de los ochenta: Michael Jackson, Bruce Springsteen, Phill Collins, Stevie Wonder y Cindy Lauper, entre otros.

“Another One Bites The Dust” de Queen

Esta canción que el bajista de la banda, John Deacon, compuso pensando en que fuera interpretada por Michael Jackson se convirtió en un hit insuperable. El “Rey del Pop” era amigo de los integrantes de Queen y tras conocer el tema les insistió para que fueran ellos quienes lo grabasen. Gracias a este consejo, “Another One Bites The Dust” marcó el inicio de la etapa más dance de los británicos.

“Girls Just to Want a Have Fun” de Cyndi Lauper

En 1983, la estadounidense Cyndi Lauper relanzaría su carrera de la mano de su primer álbum de estudio “She’s So Unusual”. Tras superar algunos contratiempos, la artista debutaría en solitario con el single “Girls Just to Want a Have Fun” y obtendría el reconocimiento que le había resultado esquivo.

“Billie Jean” de Michael Jackson

Se trata de uno de los temas más bailados de la historia y uno de los más grandes éxitos de Michael Jackson. “Billie Jean” logró rápidamente convertirse en la canción más escuchada en la radio de tres continentes. Además, su video subido a Youtube logró a principios de junio de 2021 superar las mil millones de reproducciones.

“You Give Love a Bad Name” de Bon Jovi

El primer gran éxito de la banda formó parte de “Slippery When Wet” de 1986. La letra fue compuesta por Jon Bon Jovi inspirado en su pareja de aquel entonces, la actriz Diane Lane.

“Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses

Todo comenzó como un chiste. El riff tan característico que da inició a “Sweet Child O’ Mine” fue interpretado por Slash a modo de broma en un descanso de un ensayo. El bajista Duff McKagan se sumó para darle forma a una melodía improvisada, a la que luego Axl agregaría un poema que tenía escrito. La canción es uno de los temas de Guns N’ Roses que ha sido reversionada por varios artistas aunque destacan las versiones del actor Viggo Mortensen y la de The Black Eyed Peas.