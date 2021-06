Se filtraron las primeras fotos de Harrison Ford en “Indiana Jones 5”

Una buena noticia para los fanáticos de Indiana Jones. La filmación de la quinta película ya está en marcha y, como no podía ser de otra manera, Harrison Ford actuará en ella. En las últimas horas, un integrante del elenco compartió en redes sociales una foto del actor vestido como el clásico personaje y rápidamente se viralizó.

Ford, de 78 años, se encuentra en North Yorkshire, Inglaterra, listo para encarnar nuevamente al arqueólogo más famoso de todos los tiempos en la quinta aventura de Indiana Jones en la pantalla grande.

Fue el actor Josh Gad quien compartió en su cuenta de Instagram una foto en el set de filmación donde se puede ver a Ford vestido para rodar una escena y con su barbijo puesto, mientras charla con dos personas de la producción: “Todo está bien en el mundo. Bienvenido de nuevo, Dr. Jones”, escribió como epígrafe de la imagen, la cual no tardó mucho en recorrer las redes sociales.

Sin embargo, no fue la única postal que salió a la luz. El usuario de Twitter David Leaper publicó también una foto de ese momento, pero desde un ángulo diferente.

Además, un hombre llamado Imre Jambor posteó una tercera foto en donde el intérprete camina solo mientras sostiene un café con la mano izquierda.

Una mujer que vive en el pueblo donde están rodando la película, también compartió una foto y relató que no sabía que allí estaba Ford pero que al pasar por el lugar con su familia y verlo, quedaron sorprendidos: “Mi hijo le preguntó si era Indiana Jones y él se quitó el sombrero y dijo que no, que solo era el doble de acrobacias”, expresó en un posteo en su cuenta de Twitter, destacando además la simpatía de la estrella de Hollywood.

Ford interpretó al personaje del profesor de arqueología Dr. Henry Walton “Indiana” Jones Jr. en las cuatro películas hechas hasta el momento: Raiders of the Lost Ark (1981), Temple of Doom (1984), The Last Crusade (1989) y Kingdom of the Crystal Skull (2008). La quinta cinta, que es en la que trabaja ahora el actor, tiene un estreno previsto para julio de 2022.

ndiana Jones fue creada por Steven Spielberg y George Lucas, quienes estuvieron a cargo de las cuatro primeras películas. Esta será la primera vez que ninguno de ellos estará al frente del proyecto, ya que quedó en manos de James Mangold.

En un comunicado de prensa, Mangold expresó su felicidad por dirigir la cinta: “Estoy encantado de comenzar una nueva aventura, colaborando con un equipo de ensueño de grandes cineastas de todos los tiempos”.

Además de Ford, la película contará con las actuaciones de Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann y Shaunette Renée Wilson.