Se suspenden por segundo año las pruebas Aprender

Por segundo año consecutivo el Gobierno suspende las pruebas Aprender, por esto no se podrá conocer cuál ha sido el impacto de la pandemia en los niños, niñas y adolescentes a nivel educativo.

Los resultados de las pruebas Aprender correspondientes al año 2019, pre-pandemia, indicaron que el 72% de los alumnos que sale de la secundaria no sabe lo suficiente de matemáticas y el 40% tiene dificultades en lengua. Con la suspensión de las clases presenciales en 2020 en las escuelas y los días de clases virtuales de este año, es de esperarse que estos números no sean más alentadores. Pero este año no se podrán conocer.

Son pruebas que miden los aprendizajes de todos los alumnos en sexto grado de primaria y en el último año de la secundaria. Las pruebas son en lengua, matemática, ciencias sociales, naturales y, en algunos casos, educación sexual integral o educación cívica.

Con los resultados obtenidos se elabora un informe que tiene como objetivo generar y sistematizar evidencias sobre la situación de la educación argentina, para valorar en qué medida el Estado está garantizando el derecho a la educación en todo el territorio nacional.

El año pasado debido a la cuarentena obligatoria por la pandemia de covid-19 el Gobierno decidió suspender las pruebas Aprender, este año anunciaron que nuevamente se suspenderán. El sistema educativo se quedará sin una importante herramienta para conocer cómo ha influido en el aprendizaje la pandemia y qué políticas se aplicarán en los próximos meses.

En lugar de la evaluación estandarizada que se realiza, este año se aplicará una prueba piloto a solo 120 escuelas primarias en octubre y encuestas a directivos, docentes y alumnos.

En junio del año pasado, a través de encuestas a directivos y familias, el Gobierno evaluó la respuesta del sistema educativo en la emergencia por la covid-19. Los resultados evidenciaron una profunda brecha entre escuelas públicas y privadas; y se demostró que la estrategia de continuidad más recurrente era, por mucho, el contacto por WhatsApp. Además, reveló que poco más de un millón de chicos se habían desvinculado de la escuela.

En diálogo con Radio Continental el ministro de Educación Nicolás Trotta dio a conocer la decisión de postergar una vez más la evaluación Aprender: “Se van a realizar como parte de un conjunto más completo de herramientas para evaluar al sistema educativo. La evaluación tiene que ser simultánea en todo el territorio argentino. Por ello, en abril 2022, cuando las y los alumnos hayan regresado de manera presencial a las aulas en todo el territorio nacional, vamos a evaluar de manera censal el último año de la escuela primaria y en octubre o noviembre lo haremos con la escuela secundaria”.

El funcionario agregó: “No vamos a renunciar a los saberes ni a la calidad educativa de nuestras y nuestros alumnos. Son saberes atravesados por la pandemia y para abordarlos, vamos a construir la evidencia necesaria, como lo hemos hecho en el 2020 a través de la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica, para tomar decisiones informadas de cara a las políticas públicas que debemos continuar implementando”.

El plan está en elaboración y será presentado en las próximas semanas al Consejo de Calidad Educativa, integrado por expertos, y al Consejo Federal de Educación, compuesto por todos los ministros del país.