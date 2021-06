La reacción de Cristiano Ronaldo que le hizo perder millones de dólares a Coca-Cola

Cristiano Ronaldo volvió a generar un gran impacto en el mundo, pero no por sus goles con la camiseta de Portugal, sino por una reacción en la conferencia de prensa previa al duelo contra Hungría en la Eurocopa.

Sin pedirle permiso a nadie, la estrella del fútbol retiró de la mesa dos botellas de Coca-Cola, marca que patrocina el torneo, y colocó una de agua mineral en su lugar. La actitud de Cristiano Ronaldo no pasó desapercibida ante las cámaras de televisión.

Con gesto de desaprobación, CR7 sacó de plano las botellas de la popular bebida gasificada y alcanzó a decir "agua", instando a no beber Coca.

Esta insólita reacción del portugués, que podría costarle algún tipo de multa de parte de la Eurocopa, generó repercusiones en el mercado bursátil, ya que las acciones de Coca-Cola descendieron bruscamente luego de que Cristiano Ronaldo desalentara el consumo de la popular gaseosa.

En términos económicos, Coca-Cola pasó de valer 242 mil millones de dólares a 238 mil millones. Unas pérdidas totales de 4.000 millones de dólares, según publicó el diario Marca.

Se sabe que Cristiano Ronaldo es un fiel defensor de la alimentación saludable y además de promocionar la nutrición ha dicho públicamente que es riguroso con la dieta de su hijo, quien consume gaseosas y distintos snacks. "Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, come papas fritas y él sabe que no me gusta", afirmó CR7.