López "Si surgen casos no dudaremos en volver a fase estricta"

Tras el regreso a etapa amarilla en la provincia por el aumento de casos de Coronovirus, los integrantes del COE Tinogasta mantuvieron una reunión en la jornada de ayer desde donde se determino continuar en fase verde, aunque habrá controles mas estrictos y se volvió a pedir por la responsabilidad de la sociedad.

"Hemos decidido mantenernos en la etapa verde, porque queremos que la gente pueda seguir disfrutando, pero lamentablemente hemos visto que muchas de las actividades que se estuvieron realizando en los últimos días no cumplieron con los protocolos, no hemos notado que haya responsabilidad social y eso nos llevó a suspender la concurrencia de publico en algunos eventos como los deportivos, habrá actividad deportiva pero sin publico y además gente del COE saldrá nuevamente a controlar estos eventos", manifestó Pamela López, Secretaria de Gobierno del municipio de la ciudad.

La funcionaria remarco que Junto a la Cámara Económica de Tinogasta se decidido reforzar los protocolos en cuanto a controles comerciales, "vamos a ser muy estrictos en cuanto a eso, también el equipo del SEySAM seguirá concientizando a través del operativo detectar verano. La idea es que entre todos podamos colaborar y así continuar en esta etapa verde, de todas maneras si surgen casos no dudaremos en volver a fase estricta", remarcó.

En cuanto al funcionamiento de piletas y natatorios, como la mayoría son al aire seguirán funcionando con los protocolos acordados. Sobre el regreso del transporte de larga distancia se continuará con este proceso de prueba, solamente con viajes a la ciudad capital, "necesitamos afinar algunos protocolos con la gente de transporte para el regreso de viajes hacia otros destinos, lo vamos a estar haciendo en esta semana", dijo López y agrego que "es fundamental este trabajo al que también se sumará personal de Gendarmería para así tener un control de las personas que ingresan mediante estas líneas de transporte a nuestra ciudad".

A propósito entre el jueves y viernes ultimo han ingresado cerca de mil personas a Tinogasta, "esto es muy bueno para el turismo local, pero no nos olvidemos que la Pandemia aun no a terminado, por eso le pedimos a nuestros vecinos que no se relajen, y que sigan siendo responsables".

Controles en Cerro Negro

"Es importante destacar que cuando en muchos Departamentos ya levantaron esos controles sanitarios, Tinogasta aun lo mantiene y ese filtro en Cerro Negro a nosotros nos sirve muchísimo, por eso insistimos, nosotros desde el COE seguimos trabajando, pero queremos que la sociedad nos acompañe", finalizó.