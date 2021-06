La candidatura de Manes podría avanzar si se bajan Santilli y Jorge Macri

Por ahora el neurocirujano solo aceptaría como fruto de un acuerdo que le permita evitar las PASO y encabezar la lista sin competencia, escenario no disponible por ahora.

Los principales referentes de la Unión Cívica Radical, enojados por la virulenta interna del PRO que le quita protagonismo, se juegan todo a la carta de Facundo Manes como candidato en la provincia de Buenos Aires. Saben que si no presentan lista propia en esa PASO quedan a merced de la competencia entre Diego Santilli y Jorge Macri, una primaria a la que se sumará José Luis Espert y probablemente la dupla Gustavo Posse-Emilio Monzó. Y si no tienen presencia en territorio bonaerense no van a tener chances reales en el 23.

Alfredo Cornejo, Enrique Nosiglia, Ernesto Sanz, Gerardo Morales y Martín Lousteau quieren convencer al neurocirujano para que se presente con los colores de la UCR en el principal distrito del país. La tarea no es nada sencilla porque Manes quiere ser presidente casi por decantación. “Lo estamos meloneando para que entienda que no hay 23 sin jugar este año”, dicen los radicales. En ningún momento tenía previsto ser diputado nacional y ahora tiene toda la presión de su partido.

Por ahora el experto en neurociencia solo aceptaría el reto si surge como producto de un acuerdo dentro de Juntos por el Cambio para liderar una lista de unidad. Varios dirigentes de la UCR están operando esta alternativa con Horacio Rodríguez Larreta. Pero para que esas negociaciones lleguen a buen puerto el jefe de gobierno porteño debería bajar a Diego Santilli, escenario que luce como improbable. El responsable de la seguridad de CABA ya está en modo candidato e hizo el cambio de domicilio, con lo cual ya aparece en el padrón electoral bonaerense.

Además, Rodríguez Larreta no le dejaría el primer lugar de la lista de JxC a un radical que encima tiene aspiraciones presidenciales, un competidor que puede fortalecerse haciendo una buena performance electoral. “Horacio necesita poner un pie en la provincia de Buenos Aires con un hombre de su confianza para armar su proyecto presidencial y nunca le va a regalar a Manes el primer lugar en la lista”, dicen quienes vienen trabajando en esa estrategia electoral.

El domingo a las 19 horas hubo un Zoom entre los 21 intendentes del PRO de Buenos Aires para seguir analizando el escenario del distrito. Obviamente hablaron de Manes y el respaldo de Elisa Carrió a su candidatura. Algunos jefes comunales de ese espacio ven con simpatía esa movida porque saben que el neurocirujano no tiene intención de pelear por la gobernación bonaerense. Pero no ven sencillo que pueda ser una figura de unidad para frenar el desembarco de Santilli.

Mientras tanto, los radicales seguirán poniéndole fichas al único candidato competitivo que tienen en la provincia de Buenos Aires, sobre todo Maximiliano Abad, el presidente de la UCR bonaerense, quien se siente incómodo por la interna del PRO y percibe que si Manes no juega muchos votos radicales se van a ir con Posse que tiene el apoyo de Federico Storani, Enrique Nosiglia, Juan Manuel Casella y allegados a Lousteau. El intendente de San Isidro, aún con la sangre en el ojo por la derrota en la interna partidaria, está decidido a jugar en la PASO junto a Monzó.

Los otros radicales esperan que Manes acepte competir. Sus detractores en el partido le dicen “Manaos” y aseguran que tiene un ego más grande que Roberto Lavagna, además se comenta que tiene una manifiesta antipatía por el PRO. Dice que fue maltratado por María Eugenia Vidal cuando en 2017 le ofreció el lugar en la lista de de diputados. “No los quiere y tampoco se bancaria perder en una PASO y entrar a la lista por el sistema D’Hont”, dicen quienes lo conocen muy bien. Frente a la expectativa que se generó por su charla de mañana en el Comité Nacional de la UCR, solo atinó a conversar con sus allegados para preguntarles: “¿Que digo el miércoles?".