Subastaron un piano de Elton John, la guitarra de Prince y una caricatura de Kurt Cobain

Más Noticias Hoy Por VOCES ESCRITAS / REDACCIÓN

Se ofrecieron elementos pertenecientes a artistas como The Beatles, Elvis Presley, Cher, Lady Gaga, Madonna, Jimi Hendrix, Tupac Shakur, Whitney Houston, The Doors y Little Richard, entre otros.