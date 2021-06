Cristina Kirchner participó junto al gobernador Axel Kicillof de la inauguración del nuevo edificio para el Hospital especializado en pediatría Sor María Ludovica, en La Plata. También participaron el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán, la vicegobernadora Verónica Magario y el director del hospital, Eduardo Pucci.

La vicepresidenta criticó a la oposición y a los medios, y pidió: “Por favor, dejemos la vacuna y la pandemia fuera de la disputa política y contribuyamos a que no haya tantos contagios, contribuyamos a que la gente quiera vacunarse”. En esa misma línea, el gobernador bonaerense cuestionó: “Los que dejaron pudrir vacunas nos vienen a decir cómo vacunar, los que cerraron escuelas nos vienen a decir cómo manejar la Educación. Nosotros no cerramos ninguna escuela”.

Las principales declaraciones de Axel Kicillof

Esta obra se dejó “de garpe” en agosto 2019. Se neutralizó la obra. Pasaron cosas y no se lograron lograr esos logros, ni terminar esas obras ni pagarlas.

Estaba el esqueleto pero se dejó en el olvido. Hubo muchas obras que se empezaron y no se terminaron.

Hubo otras que estaban prácticamente terminadas y no se quisieron inaugurar.

Las dos cosas dan vergüenza.

Fue para no tener que decir que las había hecho el gobierno de Cristina, un gobierno peronista.

Me da orgullo decir que además de terminar las obras que se iniciaron en el gobierno de Cristina, terminamos obras que se pagaron y no hicieron en el gobierno de Macri y de Vidal.

Se concluyeron obras que se tenían que terminar y se hicieron durante la pandemia.

Para sostener una mentira no terminaron un hospital. Los que dejaron pudrir vacunas nos vienen a decir cómo vacunar, los que cerraron escuelas nos vienen a decir cómo manejar la Educación. Nosotros no cerramos ninguna escuela.

Si quieren actuar de oposición responsable, ayuden con algo: consigan vacunas o colaboren como voluntarios, en vez de recorrer los canales de televisión o llenar Twitter.

Se necesita ayuda y solidaridad, no odio.

Hay que hacer como hizo Alberto, que cuando todos estaban en babia, consiguió que la industria nacional nos pueda proporcionar lo que necesitábamos

Las principales declaraciones de Cristina Kirchner

Me pareció importante estar acá porque esta obra fue iniciada por otro gobierno, el de la gobernadora Vidal. Le quedaba mucho por hacer, pero la decisión de Axel fue seguir.

Nosotros habíamos dejado hospitales hechos en un 85 o 95% y no los terminaron.

Dejaron un ciclotrón en Bélgica cuatro años, no lo trajeron y pagamos depósitos esos cuatro años.

Los políticos no somos todos iguales.

Hay cosas que no son problemas de la grieta, son un tema de irracionalidad. Y no pasa solo en la Argentina, lo veíamos en el Capitolio

Hay falta de razones y de motivaciones que nos hace anclarnos en la irracionalidad.

En nombre de todos podemos llegar a un acuerdo básico, mínimo, que no hay cosas que no se pueden discutir, no podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente de que la vacuna tal o cual no sirve.

Por favor dejemos la vacuna y la pandemia fuera de la disputa política y contribuyamos a que no haya tantos contagios, contribuyamos a que la gente quiera vacunarse.

Hay países que acapararon millones de vacunas. No sería mejor que todos los argentinos unidos les pidiéramos a esos países que sean solidarios y que envíen vacunas a los países que todavía les faltan.

Quiero hacer mención a la campaña de vacunación de la provincia de Buenos Aires: hay 21 mil personas abocadas a esta campaña, de esos 21 mil, 16 mil son jóvenes que trabajan ad honorem.

Libertad para mí y que se joda el resto no es libertad. La verdadera libertad es cuando uno sacrifica su propia libertad para que los demás sean libres. Ayudemos a la verdadera libertad de esta sociedad que estará cuando estemos todos vacunados.

Hacer lo que queremos y tener que provocar que se ocupe una cama privándole a otro que se cuidó no es libertad.

Este llamado también es a los medos de comunicación para que todas las deformaciones, malas informaciones o dudas que hay plantado en la gente... conozco gente que hoy no está, que no se vacunó porque creyó que no era bueno. Ni que hablar con lo que pasó con la Sputnik.

Debería haber un acuerdo en la sociedad, de dejar la pandemia y las vacunas y hacerle caso a los médicos.

No pongamos en duda la palabra de los médicos, la ciencia. No puede ser posible que esto sea un campo de disputa política.

Debemos ir a un sistema de salud integrado.

Con la vacuna vamos a salir, vamos a vacunar a todos los argentinos y las argentinas.

En esta oportunidad, la expresidenta no compartió escenario con Alberto Fernández. La última vez que estuvo en la provincia de Buenos Aires, fue en Ensenada, el 5 de mayo. Aunque no habló, su presencia en ese evento fue entendida como un apoyo al Presidente tras el fallo de la Corte Suprema que habilitó las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y en medio de las disputas por las tarifas energéticas.