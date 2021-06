Noel Gallagher planea una gira con temas de Oasis

Noel Gallagher lanzó su nuevo tema “Flying On The Ground”, que forma parte de un grandes éxitos junto a su banda High Flying Birds. El músico describió en sus redes sociales el origen de la canción que formará parte de Back the Way We Came: Vol 1 (2011-2021), que se conocerá en las próximas horas.

“Es literalmente lo mejor que presenté en estos últimos años. Si Burt Bacharach escribiera para Motown, esto es lo que sonaría… sólo que no tan bueno… obviamente”, escribió en un posteo.

“We’re On Our Way Now” fue otro de los temas nuevos que formarán parte del álbum. “¿10 años de High Flying Birds de Noel Gallagher? … ¡¡Solo piensa en todas las cosas que PODRÍA haber hecho en ese tiempo !!”, describió el artista británico cuando lo lanzó.

Sus fans están ilusionados de verlo en acción junto a su hermano Liam Gallagher. Las idas y vueltas sobre un posible regreso de Oasis degastaron un poco las esperanzas. Hasta tiró una suma de dinero para que el recuentro sea posible: 100 millones de libras, casi 150 millones de dólares.

Noel contó en una reciente entrevista con The Sun que está planeando una gira donde tocará varios de los clásicos de la recordada banda. El guitarrista sostuvo que estuvo muy metido con el nuevo trabajo de High Flying Birds, pero se dio cuenta de que sus seguidores quieren escuchar esos temas.

“Cuando estoy haciendo un disco, no pienso en mi legado. Estoy en las trincheras con las canciones y sigo mis instintos. Cómo salen es cómo salen. En general, High Flying Birds es una configuración totalmente diferente a Oasis”, destacó el mayor de los Gallagher.

“Pero cuando preparo un espectáculo, tenés que fusionar los dos. No se le puede cobrar a la gente 70 libras por una entrada y no tocar un puñado de canciones de Oasis, algunos de los temas más famosos de los noventa”, definió en la entrevista.

“Probablemente me acerque a una gira que principalmente tendrá temas de Oasis cuando haga la parte acústica. Siempre hay un plan para sacar eso correctamente con una orquesta de gira, pero no estoy seguro de cuándo sucederá debido al COVID”, agregó.

Semanas atrás, Noel contó en el podcast de Matt Morgan algunos detalles de sus nuevas canciones. “Estuve un poco en el estudio, con algunas melodías y realmente fue genial. Estoy haciendo las canciones para un nuevo álbum. Fui a grabar todos los días. Si no tuviera eso, no sé dónde estaría ahora. Salió algo que está muy bueno”.

El músico también describió que una de sus nuevas canciones tiene un sonido muy similar a The Cure y expresó sus deseos de trabajar con John Squire de The Stone Roses en su nuevo álbum.

Noel Gallagher’s High Flying Birds nació luego del final de Oasis. En 2011, salió el primer disco, homónimo, que tuvo temas como “The Death of You and Me”, “If I Had a Gun...”, “Dream On” y " Everybody’s on the Run”.

Su visión sobre el coronavirus

Gallagher, de 54 años, recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. No estaba seguro en aplicársela por los efectos colaterales que le podía llegar a provocar.

El rockero contó a Radio Times que su médico le dijo que sería un “tonto” si no se vacunaba. En un principio, el artista lo había rechazado. La principal razón fue porque estaba preocupado por la “pérdida del pelo”, pero su médico le dijo que no había pruebas que respaldaran que esto sucedería.

“¿Entonces, estás diciendo que debería aplicarla?”, le preguntó Gallagher a su doctor. La respuesta fue puntual: “No, estoy diciendo: si no te vacunas sos un tonto”. “Es un derecho humano rechazarla y la gente que está señalando con el dedo al que la rechaza y puede echarse a perder. Así es como comienza el fascismo”.