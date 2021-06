Barbora Krejcikova campeona de Roland Garros

La checa Barbora Krejcikova (33ª del mundo) estrenó este sábado su palmarés en Grand Slam al conquistar Roland Garros. Derrotó en la final a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (32ª) 6-1, 2-6, 6-4. "Es realmente difícil encontrar las palabras, no alcanzo a creer lo que me ha pasado, no logro creerme que acabo de ganar un torneo de Grand Slam", se congratuló la checa.

A sus 25 años, su mejor resultado hasta el momento en Grand Slam eran los octavos de final el año pasado en París. La checa participó en su quinto gran torneo y en su tercer Roland Garros. Gracias a esta victoria de prestigio, Krejcikova alcanzará el lunes el puesto 15 en el ranking WTA, la mejor clasificación de su carrera. La ganadora recibió el trofeo Suzanne-Lenglen de manos de la leyenda del tenis Martina Navratilova, checoslovaca nacionalizada estadounidense, campeona dos veces en París (1982, 1984).

El partido

Este sábado, quizá por lo mucho en juego para las dos competidoras, no se pudo ver el mejor tenis. Aunque hubo 34 'winners' para Krejcikova y 23 para Pavlyuchenkova, también se pudieron ver muchos errores no forzados (31 para la checa y 16 para la rusa).

La edición de 2021 fue la sexta consecutiva en que ve coronarse a una tenista que nunca antes había conquistado un Grand Slam. Krejcikova sólo contaba en su palmarés con un título antes de este sábado, logrado en Estrasburgo la semana previa a Roland Garros.

Lo que viene para Krejcikova

El domingo, Krejcikova, en dupla con Katerina Siniakova, con la que conquistó la edición de dobles de Roland Garros en 2018, buscará un nuevo Grande por parejas. La última jugadora en haber alcanzado el mismo año las finales de individual y de dobles en Roland Garros era Lucie Safarova en 2015. Pero la última en haberlas ganado fue Mary Pierce en 2000.