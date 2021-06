WhatsApp: ¿pueden eliminar tu cuenta si no la usás?

WhatsApp no sólo es una aplicación súper popular en el mundo (tiene más de 2.000 millones de usuarios a nivel global); también es activa. ¿Alguien tiene instalada la aplicación en su teléfono y no la usa al menos una vez cada día? Como fuere, cabe la pregunta: ¿cuál es la tolerancia de Facebook, responsable de la app, en caso de inactividad? Dicho de otro modo, ¿pueden eliminar tu cuenta si no la usás con frecuencia? Además, ¿qué ocurre en ese caso con el contenido?

Avancemos hacia las respuestas a esos interrogantes. Para comenzar, hay que tener presente que las cuentas de WhatsApp se eliminan después de cuatro meses completos de inactividad. Según explican, el objetivo es mantener la privacidad y limitar el acopio innecesario de información.

“Para mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de nuestros usuarios, las cuentas de WhatsApp generalmente se eliminan después de 120 días de inactividad. La inactividad significa que el usuario no se ha conectado a WhatsApp”, señalan los responsables del servicio de mensajería.

En este punto, cabe señalar que no es suficiente que WhatsApp esté abierto para que se considere la actividad, sino que se requiere además una conexión a Internet. En este sentido, si se abre la aplicación es un dispositivo sin conexión no se considerará esa acción como una “actividad”.

Vale aclarar que el concepto “actividad” no implica participar en una conversación dentro del mensajero: simplemente abrir la herramienta (repetimos, con conexión a Internet) supone estar activo en ese momento. En tanto, bastará con ver la lista de contactos, revisar los Estados, acceder al menú de configuración, etcétera.

Ahora bien, ¿qué ocurre con el contenido vinculado a la cuenta en caso de que sea eliminada por inactividad? Según explican desde Facebook, lo que está almacenado localmente en el dispositivo antes de la baja permanecerá hasta que se elimine WhatsApp del equipo. Cuando un usuario vuelve a registrarse en el mensajero en el mismo celular, el contenido almacenado localmente volverá a aparecer.

WhatsApp confirmó el soporte multidispositivo

Esta función en la que la compañía lleva largo tiempo trabajando permitirá usar la cuenta en otro dispositivo distinto del teléfono principal sin necesidad de tener una conexión activa a Internet en este, como sucede ahora por ejemplo con WhatsApp Web.

En concreto, se podrá usar WhatsApp en hasta cuatro equipos en simultáneo.

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, notó que este desarrollo fue “un gran reto tecnológico” y que ya lograron resolverlo. La beta pública estará disponible dentro de uno o dos meses, prometieron desde la compañía.

Tal como explicamos acá, con el soporte multidispositivo, los mensajes mantendrán la encriptación de extremo a extremo, y los usuarios podrán utilizar la misma cuenta en hasta cuatro equipos, entre los que se podrá incluir iPad.