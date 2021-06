Michael Fox cumple 60 años y lo celebramos con datos que no sabías de él

Michael Andrew Fox, nació un 9 de junio de 1961. Su carrera de cine y televisión comenzó a fines de los años 70. Conocido popularmente como Michael J. Fox, el actor decidió poner un "J" a su nombre en honor a a otro actor, Michael J. Pollard.

La fama y popularidad llegaría con el papel de Alex P. Keaton en la serie Family Ties, que fue transmitida por la NBC durante siete temporadas (desde 1982 hasta 1989). Fox consiguió el papel después de que Matthew Broderick no pudiese aceptarlo por estar ocupado.

Pero nada se compararía con lo que vendría con "Volver al Futuro" el éxito que alcanzó en 1985 al ser elegido como protagonista para la saga producida por Steven Spielberg y Teen Wolf.

En 1991 le diagnosticaron Parkinson y lo reveló al público en 1998. En el año 2000 abandonó la actuación cuando los síntomas de la enfermedad se hicieron más severos. Desde entonces se ha mantenido como activista por la cura de dicha enfermedad.

Para celebrar su natalicio te dejamos algunos datos curiosos de este gran actor.

1-Las primeras escenas de Volver al Futuro fueron filmadas con otro actor

Aunque Michael J. Fox era la primera opción del director Robert Zemeckis para el papel de McFly, cuando inició el rodaje de la cinta Fox estaba ocupado con su rol en Family Ties, por lo que se escogió como protagonista a Eric Stoltz, conocido por su papel en Pulp Fiction. (Tiempos Violentos).

2- Trabajaba sin parar

Fox trabajó medio tiempo en la cinta de Volver al Futuro, mientras filmaba Family Ties, así que la mayoría de sus escenas debían ser grabadas de noche. Por el día, Michael iba a ensayar su episodio semanal de la serie, después un chofer lo trasladaba a la locación de la película, donde trabajaba hasta la madrugada para finalmente llegar a casa y dormir unas pocas horas antes de comenzar el ciclo de nuevo.

3- Aprendió a tocar la guitarra de verdad

Todos recordamos la mítica escena de Marty tocando Johnny B. Goode. Aunque el actor aprendió a tocar la guitarra lo suficientemente bien para la escena, la voz de la canción fue interpretada por Mark Campbel.

4- Era un mal ejemplo para los niños

Cuando la primera película de la saga se estrenó en Australia, Michael tuvo que grabar spots donde advertía a los niños que no debían imitarlo y patinar colgados a los autos.

5- Lo reconocen en los lugares más extraños

La popularidad del actor llegó a los lugares más insólitos, por eso quedó completamente sorprendido cuando en un viaje a una jungla de Bután, cerca del Himalaya, un monje budista lo señalara y le gritara “¡Marty McFly!"

6- Casi se muere en el set de Back to the future 3 (Volver al futuro 3)

En una escena de la tercera película, Marty McFly es ahorcado. Inicialmente Michael intentó actuar con la soga alrededor del cuello mientras estaba parado en una caja de cartón, pero el resultado no era convincente. Comprometido con su papel, el actor decidió hacer la toma de verdad y saltó al vacío sin protección alguna. Como resultado, se desmayó por treinta segundos.

7- Una paradoja del destino, dos Michael Fox cruzan caminos.

El Sindicato de Actores en Estados Unidos no puede registrar a dos personas con el mismo nombre, así que Michael J. Fox añadió la J. a su nombre para distinguirse de un tal Michael Fox. En la primera cinta de Back to the future (Volver al futuro), Marty viaja a 1955 y conoce a una versión joven de su padre que es fan de un programa llamado Science Fiction Theatre. El programa es real y en su elenco está el otro Michael Fox.

8- Una jornada musical

Un día que la banda ZZ Top visitaba el set de Back to the future, una de las cámaras se rompió. Mientras esperaban a que la repararan, Michael comenzó a hablar con los músicos y les pidió que tocaran Hey good lookin'. La banda lo complació y comenzaron un pequeño concierto improvisado. Dos horas después, alguien le preguntó a Robert Zemeckis si ya habían arreglado el equipo y el director dijo que estaba listo desde hace mucho, pero que no quería interrumpir la fiesta.

Desde el año 2000 Fox ha trabajado principalmente como actor de voz en películas como Stuart Little y Atlantis: el imperio perdido, y ha tenido papeles menores en series de televisión.

Además ha editado tres libros: Lucky Man: A Memoir (2002), Always Looking Up: The Adventures of an Incurable Optimist (2009) y A Funny Thing Happened on the Way to the Future: Twists and Turns and Lessons Learned (2010).

En noviembre del 2020 anunciaba su retirada de la actuación por complicaciones derivadas del párkinson.