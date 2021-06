AC/DC estrenó “Witch’s Spell”, una de las grandes canciones de su disco regreso

AC/DC no necesita de mucha parafernalia para conmover. A lo largo de sus 45 años de carrera, convirtió la estática en movimiento y sus canciones se volvieron himnos de distintas generaciones adoradoras del buen rocanrol. Ante la muerte del fundador -y nervio motor- Malcolm Young, a finales de 2017, se creyó que la banda había pasado a otro plano, pero resurgió con el enorme Power Up, que la volvió a poner sobre un eje virtuoso.

La buena nueva es que, a pesar de no poder tocar en vivo, el grupo se mantiene activo con el lanzamiento y continúa con nuevos clips. Ahora, llegó el turno de “Witch’s Spell”, una de las canciones en las que AC/DC repite una fórmula probada que da resultado.

Es uno de esos temas que acompaña a un álbum y que permite el lucimiento de las gemas, como son “Shot in the Dark”, “Rejection” y “Code Red”. El clip -como todos los del álbum- muestra a la banda tocando sobre un escenario ficticio que se transforma y anima gracias a un hechizo mágico.

La magia detrás de Power Up

Repasemos: Brian Johnson fue echado, después de 35 años de servicio, por problemas en sus oídos durante la gira presentación de Rock or Bust; Phil Rudd tuvo problemas con la ley y fue reemplazado durante el último tour; Cliff Williams simplemente había tenido demasiado. Todo parecía indicar que esta improbable reunión nunca se llevaría a cabo, pero la peor noticia en la historia del grupo llevó a la unión.

El funeral de Malcolm Young, a finales de noviembre de 2017, volvió a juntarlos y emprendieron, una vez más, un camino de sangre y rock and roll. Power Up es un tributo al guitarrista caído y un disco que deja ver la luminosidad detrás de un torrente guitarrero. En AC/DC, no se trata de inventar el fuego, sino de tener el mejor fósforo para encenderlo.

Alcanzan solo tres segundos de “Realize”, el track inicial, para darse cuenta del tono del álbum. En AC/DC, la premisa es que lo único que puede cambiar es el tiempo, todo el resto se mantiene en su lugar. Guitarras enérgicas y el inconfundible tono de Johnson confluyen en un comienzo abrumador, emocional y directo. Una de sus mejores canciones en los últimos 30 años.

El posible sucesor

En una entrevista promocional a finales de 2020, Johnson contó que el grupo tiene más canciones nuevas que llegarían más adelante. “La mayor parte de Power Up provino de ideas anteriores al disco Black Ice (2008), cuando Malcolm y Angus se juntaron durante cinco días para analizar las ideas”, explicó el cantante. “Malcolm era meticuloso, anotaba todo y cuando exactamente lo habían hecho; lo categorizaba. Hay más que suficiente para otro álbum, probablemente dos”, agregó el músico.

El bajista Cliff Williams también insinuó la posibilidad de que salga de gira cuando la pandemia de coronavirus llegue a su fin. “Hicimos un par de semanas de ensayos a principios de año y todo salió muy bien”, explicó. “Todos estaban dispuestos a tocar en shows, pero luego nos fuimos a casa y apareció la pandemia. Esperamos que una vez que esto termine, podamos salir y tocar otra vez”.