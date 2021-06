Esto es lo que se le viene a la Selección argentina en Brasil

La Selección Argentina finalizó la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022, y deberá enfocarse en su próximo objetivo: La Copa América. Para eso, Lionel Scaloni deberá achicar su lista de convocados y sacar a cuatro jugadores. Sin embargo, mientras eso sucede, el cuerpo técnico debió organizar como será el itinerario del plantel de cara a las primeras jornadas del torneo.

En la previa al comienzo, Argentina había declarado ante Conmebol que no iba a hospedarse en Brasil, lugar donde se llevará a cabo el torneo. Por el contrario, lo hará en el predio de Ezeiza, y viajará únicamente para los partidos. Es por eso, que la organización necesitó de una logística determinada para poder ejecutar el plan de manera correcta.

Si bien todavía no está confirmado el día en que partirá la Selección a Río de Janeiro, se estipula que entre sábado o domingo se realice, debido a que el debut será el lunes 14 ante Chile en el Estadio Olímpico Nilton Santos. Posterior al encuentro, retornaran al país donde entrarán un par de días hasta su viaje a Brasilia previo a la segunda jornada el viernes 18 frente a Uruguay. No obstante, tras la finalización de ese encuentro, el plantel no volverá, sino que se quedará en la ciudad de cara al enfrentamiento contra Paraguay el lunes 21 en el mismo lugar.

La fecha cuatro la tendrán libre, por lo que descansarán una semana en el predio hasta la el último partido frente a Bolivia en Cuiaba, donde cerrarán la fase de grupos de la Copa América.