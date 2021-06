La Justicia de Brasil decidirá este jueves si se juega la Copa América

¿Se cae la Copa América? El Tribunal Supremo programó una sesión extraordinaria para este jueves para atender la urgencia y decidir sobre la celebración o la suspensión del torneo.

La ministra de la Corte Suprema, Carmen Lucia, pidió una sesión para determinar dos procesos que piden la suspensión de la Copa América en Brasil a razón de la crisis sanitaria. El pleno del tribunal votará en sesión virtual el jueves.

Según informó este martes el propio tribunal, el juicio se desarrollará de forma virtual y los once miembros de la corte tendrán un plazo de 24 horas para pronunciarse en las plataformas digitales de la institución, por lo que el fallo sería conocido el viernes.

Las dos acciones que serán juzgadas, que piden la suspensión de la Copa América debido a la altísima incidencia del COVID-19 en el país, donde ya murieron casi 475.000 personas, fueron presentadas por el Partido Socialista Brasileño (PSB) y la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos.

La política se metió de lleno en el fútbol porque el presidente Jair Bolsonaro entiende que la Copa América hará que su imagen pública mejore. Vale aclarar que las encuestas no soy muy favorables debido a su manejo de la pandemia.

El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, defendió el desarrollo del torneo ya que “no es un evento de grandes proporciones” y que “el riesgo de contraer coronavirus es el mismo con o sin partidos”, ya que no habrá hinchas en las tribunas.

“Dar o no el aval a la Copa América en Brasil no es una labor del Ministerio de Salud. El presidente me pidió que avalase los protocolos. Avalamos los protocolos de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol). Los estados que albergan partidos están de acuerdo. Entonces, no veo desde el punto de vista epidemiológico justificación para no realizar este evento”, ha explicado.

Los jugadores no estarán obligados a vacunarse

Faltan cinco días para el inicio de la Copa América y con el correr de las horas van surgiendo nuevos detalles de cómo se disputará el torneo que inicialmente iba a ser en Colombia y Argentina y que finalmente será en Brasil.

Este martes anunciaron que los jugadores y los integrantes de las diez delegaciones no estarán obligados a vacunarse. Faltando tan poco para el inicio del campeonato no tiene sentido ya que los anticuerpos se demoran al menos dos semanas en surgir efecto.

El ministro de Salud de Brasil dijo: “No es una imposición la cuestión de la vacuna. Los que estén vacunados, mejor, pero no va a haber un esfuerzo para vacunar ahora porque la vacuna puede causar una reacción, y eso podría comprometer el ritmo competitivo de los jugadores”.

Además, Queiroga explicó que “si se exigiera la vacunación en este momento, no tendrían inmunidad de aquí al inicio de la competición”.

“Todos los partidos se disputarán sin la presencia de público, así que es un ambiente controlado”, aseguró el ministro, que informó que todos los integrantes de los diez seleccionados se someterán a testeos PCR cada 48 horas.

En el caso de la Selección Argentina, son cinco los futbolistas que ya tienen aplicada la vacuna contra el coronavirus: Juan Musso, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina, los tres del Udinese de la Serie A de Italia, además de Leandro Paredes y Ángel Di María, ambos del París Saint-Germain.

Este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió a Brasil que el “consejo” de la entidad es que “cualquier país que organice un evento masivo, especialmente cuando hay transmisión comunitaria, se asegure de que tiene un manejo de riesgos apropiado”.

“La OMS no puede tomar decisiones por los gobiernos o los comités organizadores. Nosotros hacemos una evaluación de riesgos y aconsejamos sobre eventos masivos cuando nos lo piden, sean religiosos, deportivos u otros”, comentó Mike Ryan, director de emergencias sanitarias.