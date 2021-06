El Madison Square Garden reabre sus puertas a recitales con capacidad a pleno

Una buena señal en un momento cargado de incertidumbre. Los eventos musicales están volviendo a la normalidad en los Estados Unidos. El Madison Square Garden anunció que reabrirá sus puertas por primera vez desde marzo de 2020.

Dave Grohl, líder de Foo Fighters, anunció que la banda se presentará en el famoso teatro de Nueva York el 20 de junio, con capacidad total. El viernes se pondrán a la venta las entradas para disfrutar de este show histórico.

“Estuvimos esperando este día durante más de un año”, destacó el cantante y guitarrista. Nueva York, preparate para una noche larga, con gritos por los 26 años de Foos”, agregó entusiasmado.

James Dolan, presidente ejecutivo y director de MSG Entertainment, sumó sobre el anuncio: “El Madison Square Garden está listo para rockear. Hace 15 meses que esperamos este momento y estamos emocionados. Finalmente, le vamos a dar la bienvenida a una sala repleta de fanáticos de Foo Fighters vacunados y rugientes”.

En mayo, el grupo formó parte del concierto “Vax Live”, en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Un evento convocado por la organización benéfica Global Citizen. Fue el primer gran evento musical celebrado en los Estados Unidos desde el inicio de la pandemia con las actuaciones de Jennifer López, J Balvin, H.E.R. y Eddie Vedder, entre otros.

Cerca de 40.000 personas disfrutaron del evento que recaudó 53 millones de dólares, donados en su mayoría por empresas, con el fin de extender la campaña de vacunación. Durante el set de de Foo Fighters, apareció en el escenario Brian Johnson, cantante de AC/DC, para hacer una versión del clásico “Back In Black”. Otros de los éxitos del grupo que sonaron en el recital fueron “All My Life”, “Everlong”, “Times Like These”, “My Hero” y “Best of You”.

Dave Grohl arrancó el año con mucha actividad

A principios de febrero, lanzó el disco Medicine at Midnight de la famosa banda, con temas como “Shame Shame”, “No Son of Mine” y “Waiting on a War”.

También, en los primeros días de abril, el rockero habló sobre su primer libro, bajo el nombre “The Storyteller: Tales of Life and Music”, con jugosas y divertidas anécdotas. Según un comunicado de prensa, el exbaterista de Nirvana destacó que el lector se encontrará con una colección de memorias que vivió de una “forma muy ruidosa”.

“Desde mis primeros días creciendo en los suburbios de Washington DC hasta recorrer el camino a la edad de 18 años y toda la música que siguió: Ahora puedo compartir estas aventuras con todos”, describió en su Instagram. “Con la idea por muchos años, decidí escribir estas historias como siempre lo hice: de mi propia mano”, concluyó.

Pero esto no fue todo. El inquieto Grohl compartió, poco tiempo después, el trailer de su documental “What Drives Us”, un material que definió como una carta de amor para todos los músicos que alguna vez se subieron a una vieja camioneta con sus amigos y lo dejaron todo por la simple recompensa de tocar música.

El audiovisual, que lo tiene al músico como director -con experiencia en los recordados Sound City y Sonic Highways- se iba a estrenar en el marco de la gira por los 25 años de historia de Foo Fighters, pero por la pandemia se tuvo que postergar hasta abril.

El documental sigue de cerca a dos grupos en ascenso, Radkey y Starcrawler, más entrevistas a famosas figuras del rock como Ringo Starr, Brian Johnson, St. Vincent, Slash y Duff McKagan de Guns N ‘Roses, The Edge de U2, Flea de Red Hot Chili Peppers y Lars Ulrich de Metallica, entre otros.

Otra gran noticia para el grupo en estos últimos meses fue el anuncio de su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll. Tina Turner, Carole King, Jay-Z, Todd Rundgren y The Go-Go’s serán las otras figuras que se unirán a Foo Fighters en formar parte de este selecto grupo de artistas, reconocidos por su talento e influencia en distintas generaciones como la “clase 2021″.