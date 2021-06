Murió Clarence Williams III, actor de “Patrulla juvenil” y “Twin Peaks”

Clarence Williams III, actor que se hizo conocido por formar parte de la serie nominada al Emmy The Mod Squad (Patrulla Juvenil), murió de cáncer de colon. La agencia que lo representaba confirmó la noticia y detalló que ocurrió el viernes en la casa que la estrella de 81 años tenía en Los Ángeles.

Williams cobró popularidad en la pantalla chica en 1968 cuando debutó con el personaje de Linc Hayes en la serie The Mod Squad, junto a Peggy Lipton y Michael Cole. Estuvo en el programa hasta 1973, año en que terminó, y en ese momento continuó forjando su carrera en cine, la cual se extendió durante más de cuatro décadas.

El actor, nacido en Nueva York el 21 de agosto de 1939, se crió en el seno de una familia de artistas. Su papá era pianista, compositor y un colaborador frecuente de la legendaria cantante de blues Bessie Smith. Por su parte su abuela, Eva Taylor, fue cantante y actriz.

Sus inicios fueron en teatro. Logró una nominación al premio Tony por su papel en la obra low Dance on the Killing Ground. Esta mención le permitió cobrar visibilidad en la industria y no tardó mucho en llegarle la gran oportunidad de formar parte de la serie que le dio fama, donde junto a Lipton y Cole, interpretaban a tres delincuentes juveniles reformados que trabajaban como policías encubiertos.

Durante una entrevista que concedió en 1995 al medio Los Ángeles Times, se refirió al protagónico que le cambió la vida y las características que tenía su personaje: “Era distinto para un afroamericano y un fantástico papel protagónico con el que muchos jóvenes, especialmente los afroamericanos, se identificaban”.

Después de abandonar el programa, Williams interpretó al padre de Prince en el film Purple Rain, de 1984 y participó en varios episodios de la serie Twin Peaks, de David Lynch, poniéndose en la piel del agente del FBI Roger Hardy.

Formó parte del elenco de algunas películas del director John Frankenheimer: Ni un paso en falso, La hija del general, (protagonizada por John Travolta) y Doble traición. Interpretó al padre de Wesley Snipes en el film Infierno blanco y encarnó al músico Jelly Roll Morton en La leyenda de 1900, entre otros tantos papeles.

Con su trabajo, logró forjar una carrera de más de cuatro décadas que llegó a su fin en 2016, cuando decidió retirarse después de aparecer en Snowbird, un cortometraje dirigido por Sean Baker.

En el plano personal, se casó con la actriz Gloria Foster en 1967. El matrimonio no tuvo hijos y en 1984 decidieron divorciarse aunque siguieron siendo amigos hasta la muerte de ella, ocurrida en 2001.