Pulga Rodríguez: “Me veo reflejado en el juego de Tevez”

El jugador del momento. El 10 y el capitán del campeón. Luis Miguel Rodríguez vive un presente soñado. Luego de pelearla, el Pulga logró su primer título en la máxima división del fútbol argentino: la Copa de la Liga Profesional con Colón. El mismo día de su consagración, otro 10 y capitán avisó que dejaba el club de sus amores: Carlos Tevez se fue de Boca. ¿Y cómo se unen estas historias? "Me veo un poco reflejado en su juego", soltó el tucumano (36 años), en referencia al Apache.

Con la confirmación de que Tevez no seguirá en Boca (y quizás hasta se retire del fútbol, confirmado por el mismo jugador en la conferencia de prensa del viernes), al Pulga le volvieron a preguntar, en una entrevista con Súper Mitre Deportivo, qué haría si Juan Román Riquelme, vicepresidente del Xeneize, lo llama para llevarlo y así reemplazar a Carlos. Y Rodríguez, humilde como se lo conoce, respondió: "No tengo todos los títulos que tiene Tevez, pero trato de hacer las cosas bien. Me veo un poco reflejado en su juego". No hace mucho, el actual 10 de Colón sonó por los pasillos de la Bombonera.

Entre febrero y marzo de este año, sí hace pocos meses, el Pulga habló del tema en una entrevista con Olé: “La verdad es que uno cruza los dedos y ruega porque se dé. A mí me gusta Boca, fui simpatizante, o lo soy, aunque al estar jugando uno va dejando de lado ese fanatismo”, contó. Finalmente no se dio. Pero... El 30 de junio se termina su contrato con el Sabalero.

El otro sueño del Pulga Rodríguez: los Juegos Olímpicos

Luis Miguel Rodríguez ya sabe de qué se trata vestir los colores de la Selección Argentina. Diego Maradona, nada menos, lo convocó en el 2009 y le dio la chance de que juegue en el amistoso vs. Ghana. Fue victoria 2-0 (doblete de Martín palermo) en Córdoba. El Pulga entró a los 12' del ST por Hauche.

Más allá de esa experiencia en la Mayor, al tucumano le preguntaron si se veía en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, torneo que se disputa con la Sub 23 pero donde se pueden llevar tres jugadores que superen esa edad. "El sueño de todo jugador es poder vestir la camiseta de la Selección. Uno trata de hacer bien las cosas en el club donde está y si llega la posibilidad, bienvenida sea. Y sino llega, trabajando de la misma forma", soltó.