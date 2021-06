¿Qué registro de voz tiene el Indio Solari?

Si de voces fuertes y únicas hablamos, no puede faltar la del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Aunque alejado hace ya varios años de los show en vivo, el Indio Solari aún sigue lanzando nuevas grabaciones. Descubrí cómo se denomina su particular registro vocal.

Hace un par de semanas, el Indio Solari subió a las plataformas digitales dos canciones nuevas que había estrenado, de manera virtual, durante el último recital de Los Fundamentalistas, desde el escenario natural de Villa Epecuén.

Hablamos de “Rezando solo” y “Encuentro con un ángel amateur”, las cuales mantienen la magia del Míster y la refuerzan, llevando esperanzas a los fanáticos de algún regreso a las misas ricoteras, porque si hay algo en el cantante que perdura, es la voz.

El registro que tiene el Indio Solari al cantar se denomina Barítono y en el mundo, uno de los máximos referentes de este tipo de voz fue el operístico ruso Dmitri Hvorostovsky.

¿Qué es el Barítono?

Barítono es la voz masculina media cuya tesitura se encuentra ubicada entre el bajo y el de un tenor. Sus agudos se diferencian de la voz del tenor por ser más oscuros y viriles; y sus graves se diferencian de la voz del bajo por ser más ligeros y brillantes.

Esta voz masculina es considerada expresiva por excelencia ya que puede unir la claridad y flexibilidad a la fuerza y esplendor.

¿Qué otros cantantes de rock tienen este registro?

Kurt Cobain, líder de Nirvana, la banda de grunge más importante de los noventa y Freddie Mercury, cantante de Queen, fallecido en el Reino Unido el 24 de noviembre de 1991, tenían un tipo de voz Barítono. De igual forma que James Hetfield de Metallica y el inigualable John Lennon, con un Barítono ligero.