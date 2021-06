Katy Perry supermodelo: es la nueva chica de tapa de L´Officiel

Katy Perry y su pareja, el actor Orlando Bloom, dieron a conocer en agosto de 2020 la llegada de su primera hija, Daisy Dove Bloom. Tras dar a luz, la célebre artista fue compartiendo algunos tips sobre la maternidad y el período de crianza, promoviendo ideales de amor propio, autoaceptación y empoderamiento femenino.

Ahora, Perry reaparece en la portada de la revista L´Officiel con una serie de estilismos de impacto que le sientan a la perfección. En la imagen principal la vemos con un blazer de cuero negro, aros en forma de flor con apliques de pedrería y un infartante beauty look que resaltaba su mirada: sombreado en tonos tierra, pestañas postizas muy voluminosas, rubor rosado en los pómulos y labios nude.

Luego redobló la apuesta y se lució con un conjunto total black de etiqueta Prada, compuesto por un vestido camisero con mangas abullonadas, sombrero piluso y mocasines acharolados con logomanía. Siguiendo con la estética en tonos neutros, posó frente a un auto deportivo con un maxitapado de cuero camel firmado por Hermès y una sobrecamisa de corderoy color marrón.

Finalmente, hizo alarde de su renovada figura con un outfit basado en el fenómeno del Mix & Match: blazer de Max Mara con estampa príncipe de gales y pantalón de sastre pied de poule (también conocido como “pata de gallo”) patentado por Nina Ricci. En los pies, sumó unos tacos off white con tobillera incluida y punta redonda, a la vez que llevó su tan representativa melena rubia platinada suelta y con ondas naturales.

En diálogo con la revista, la estrella pop se sinceró respecto de su exitosa carrera y los obstáculos que tuvo que afrontar a costa del reconocimiento internacional. “Atravesé un verdadero viaje en los últimos años de divertirme con disfraces, luces, accesorios y teatro, pero tengo otra vida en casa y es muy pequeña y normal”, expresó. “Ya no siento que tengo que estar ‘activa’, y creo que eso se debe a que he descubierto mi vida profesional y personal. Los he tejido juntos para ser un ser humano en pleno funcionamiento ... de algún tipo. Solía estar muy molesta por salir al mundo sin maquillaje, y ahora digo, ‘Estoy bien. Yo sé quién soy. Y lo que pienses de mí no es asunto mío’”.

“Como intérprete siempre he confiado en el amor, la aceptación y la validación del mundo exterior y eso, en última instancia, puede flaquear en ocasiones”, admite. “Cuando tienes un hijo, tienes a alguien que te mira y no sabe nada en tu currículum, no sabe nada de tu cuenta bancaria, no sabe nada, no le importa, y simplemente te ama. Amor incondicional. Es solo todo lo que creo que estaba buscando“.

“Fue increíble vivir a lo grande y salvaje, pero a veces es bueno simplemente tirar la pelota al césped y ver a tu hija reír por las simples alegrías del perro que viene y lo trae de vuelta”, concluyó.