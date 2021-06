“Tenemos que cuidarnos en serio estos dos meses”, señaló, y dejó entrever que no hay nada definido respecto de las actividades que no están permitidas hasta el momento.

“La ocupación de terapia intensiva está al límite, no solo acá. Ayer hablé con los gobernadores de Tucumán, La Rioja, Salta, todos estamos igual. Lo importante es que hasta ahora nadie se quedó sin atención, pero no descartamos poder tener problemas. Ya no hay recurso humano, esperemos que el Colegio Médico nos resuelva esta situación pronto”, declaró Jalil en rueda de prensa.

“Tenemos dos meses complicados, ya pasó un día”, dijo. “Para eso necesitamos tener el sistema de salud. Hay un problema en el recurso humano, todas las inversiones se hicieron, no estaba previsto que la enfermedad sea tan virulenta para la gente joven y las mujeres embarazadas, ya no hay más camas ni respiradores, no se puede comprar más”, graficó. Aseguró que el gobierno “fue previsor”, y que “es momento de cuidarse en serio”.

“Junio es el mes bisagra para que no explote el sistema de salud. El mayor problema lo estamos teniendo con las reuniones sociales, la mayoría se contagió ahí. Estos dos meses nos cuidemos en serio”, pidió el mandatario.

Adelantó que se aumentan 14 camas al Hospital Monovalente Carlos Malbrán, y solicitó al personal de salud voluntad para colaborar en la lucha contra la pandemia.

“Le pido a los médicos que se anoten como voluntarios, en otros lugares del mundo hasta oftalmólogos y anestesistas trabajaron. Estamos con pocos médicos, todos están vacunados, han sido privilegiados dentro del sistema de vacunación, el 99% está vacunado, y el que no es porque no ha querido”.

Vacunación

Jalil ratificó que el sentido de la vacunación va a ser por edades, considerando que los esenciales ya recibieron al menos una dosis.

“Se ha tomado una determinación: Catamarca tiene una letalidad baja, de menos del 1%, ya no hay más esenciales, vamos a avanzar con los vacunados con comorbilidades, obesos, hipertensos y diabéticos, que representan el 90% del uso de la terapia intensiva. Y la verdad que vamos avanzando bastante bien. Junio es un mes bisagra, por lo tanto, es cuando más hay que cuidarse. Cuando más vacuna uno es cuando más hay que cuidarse”, expuso.

“Próximamente vamos a vacunar a los menores de 50 años, y lo estamos haciendo en toda la provincia”.

Y respecto de la compra de vacunas para el coronavirus, explicó que la prioridad sigue siendo para las naciones y que, pese a que hay cartas de intención y conversaciones, los laboratorios recién podrían avanzar una vez que cumplan con los estados nacionales.

“El problema que tenemos es que como mínimo necesitamos comprar 1 millón de vacunas, y la prioridad la tienen los gobiernos nacionales”.

Restringidos

Sobre las actividades que están sin trabajar, Jalil habló de la ayuda pero no pudo dar precisiones de si se destrabarán estas medidas.

“Es muy difícil. Hay un protocolo, nosotros los vamos a ayudar, mañana se juntan con los gimnasios, con los hoteles. A mí me encantaría que vuelva la escuela, los hoteles, pero hoy hay un protocolo mundial y está determinado qué se puede trabajar y qué no”, dijo.

“Lo que sí se puede analizar es el retorno de la gastronomía y los gimnasios al aire libre, pero no con este nivel de contagio. Hemos dado un respiro estos tres días para el comercio y las peluquerías, y el fin de semana vamos a ver cómo seguimos”.