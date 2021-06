"Me gustaría poder producir un disco en estudio con casi todas las canciones de Koma 4"

Conocer de qué manera llega un estilo de música a algún lugar determinado del mapa catamarqueño es tal vez un desafío porque hay que recurrir a la memoria de los protagonistas. Sabemos que el punk nació a fines de los 70 en Estados Unidos y ahí nomás en Inglaterra (¿O fue a mediados de los 60, en Perú, con la banda Saicos?). En esta oportunidad, esa discusión no nos interesa, sí nos importa saber cómo empezó el punk en Tinogasta en formato banda. Para ello recurrimos a quien fue uno de los precursores de este género musical: el fundador, guitarrista y cantante de Koma 4, Daniel Castro.

Contános cómo entraste en la música y más precisamente en el punk.

Mi hermano mayor es músico y siempre le gustó el rock, cuando era muy chico siempre lo miré como un chabón que estaba medio loco. Un día mis viejos tuvieron que viajar por un asunto de laburo y quedamos solos en casa con mis hermanos, en ese momento yo era el más chico, con tan solo 5 años. Él tenía justo ensayo con su banda y no tuvo mejor idea que llevarme, me acuerdo que me volví loco con una guitarra llena de calcos que había en la sala, salí aturdido de ese ensayo y no quise volver más, jajaja. Ese fue mi primer contacto con la música. Con el correr de los años, y habiendo pasado por varias ciudades por el laburo de mi viejo, un día vuelvo a Tinogasta decidido a quedarme, vivía con mis tías y mi abuela, finalizaba el año 1999, todos esperaban el fin del mundo. En ese entonces compartía mucho con mi primo Marcelo (El Mono), me acuerdo que él y sus amigos siempre se juntaban a escuchar Attaque 77 y 2 Minutos y me empecé a juntar con ellos y a coparme con los discos de Attaque. Después, en el mismo grupo, escuché el disco “Dookie”, de los Green Day, y me voló el mate.

¿De qué manera se inició el punk en Tinogasta?

Las primeras bandas en Tinogasta fueron Orion y Raknaro, hacían covers de La Renga, Attaque 77, Los Pericos, Héroes del Silencio, me acuerdo de eso, eran dos bandas muy buenas. En el año 2000, con dos amigos, tuvimos la idea de formar una banda a la que llamamos Koma 4. La formación en ese momento era Karim Ayame (batería), Crisanto Trejo (bajo y coros) y yo, Daniel Castro (guitarra y voz), teníamos 14 años, plena adolescencia y con mucha energía empezamos de la misma manera que las otras bandas: tocando canciones de Attaque. Una noche, en pleno verano tinogasteño, conocimos a un amigo riojano que vino de vacaciones, Diego Flores. Este pibe venia de toda la movida under punk-hardcore riojana y nos compartió mucha música que él solía escuchar, eran muchos casetes y empezamos a escucharlos a todos. Un día nos animamos a elegir canciones de otras bandas para empezar a tocar, dejamos de lado un poco los covers de Attaque y empezamos con Ramones, Green Day, Dosis Punk, Flema, Cadena Perpetua, Fun People, Nirvana, El Otro Yo, Loquero, Charlie Brown, Mal Momento, The Romanticistas Shaolin, Zona 84, NOFX, MXPX, Katarro Vandálico y otras bandas más, también empezamos con canciones propias. En aquel momento recuerdo que la mayoría de las bandas de diversos géneros, incluido el rock, solían esperar a que se festeje el día de la música para poder mostrarse, nosotros lo hicimos el primer año también, después decidimos meternos de lleno en el underground y empezamos a hacer recitales en garajes y piezas de algún amigo que pudiera poner el espacio a disposición. No cobrábamos entradas, cada uno llevaba lo que iba a tomar, de a poco la gente se empezó a enterar y esos recitales under empezaron a llenarse, tocábamos prácticamente todos los fines de semana y la movida era súper copada. En un momento, en los “recis” empezamos a compartir música también, re-grabábamos los casetes, cuando había fanzines también los compartíamos, todos empezamos a darnos cuenta de que la expresión debía ser totalmente libre y que la autogestión era la mejor decisión, a pesar de que el sonido era muy precario. De a poco la gente empezó a aparecer en los” recis” con remeras de Loquero, Fun People y bocha de bandas más, hasta de Koma 4, la gran mayoría hechas por los propios pibes. Después de un tiempo se abrió un pub al que llamaron “El Sol”, uno de nuestros compañeros empezó a trabajar ahí y nos invitó a tocar. Fuimos con Koma 4 y llevamos toda la movida, tampoco se cobraba entrada, en ese pub hicimos varias movidas después, el lugar tenía una decoración muy artística y under a la vez, así que ahí nos sentíamos muy cómodos. El final se aproximó cuando estábamos en el último año de secundaria, cuando este terminó todos emprendimos caminos diferentes. Koma 4 fue una banda que inició todo el movimiento under-punk tinogasteño, es uno de los recuerdos más lindos que llevo y me siento muy orgulloso de haber formado parte de ello y con quienes lo hicimos, mis amigos.

Hoy por hoy, ¿cuál es la realidad del punk tinogasteño?

La movida actual está muy quieta, existen muy pocas bandas, lamentablemente, hay mucho talento, pero los tiempos cambian. Para ser sincero, creo haber ido a muy pocos recitales o festivales de rock que se hayan hecho en los dos últimos años en Tinogasta, conozco a muchos de los pibes que tocan y la verdad que son muy buenos, pero extraño aquella movida under, no se renegaba con sonidistas, jajaja. Y como dije anteriormente, todos los fines de semana eran las movidas. Por ahí pienso que sería bueno armar un grupo en general y volver a darle vida al rock en Tinogasta, acá nos conocemos todos y no creo que cueste tanto, de todos modos veo que a nivel país ha decaído mucho el movimiento, las compañías discográficas arruinan y entorpecen todo el rock últimamente.

¿Cómo fue el proceso de formación de la banda, de dónde proviene el nombre Koma 4 y cuál es la formación actual?

Como dije anteriormente Koma 4 se inició con Karim, Crisanto y yo. Durante todo el periodo los cambios que hubo dentro de la banda fueron cuando Crisanto decide alejarse y toma el lugar Guillermo Carrizo, luego este también deja la banda y se incorpora Sebastián Cerezo, quien después de un tiempo decide armar su propio proyecto, Mama Pepa, y se hace cargo del bajo Martin Alanís durante el último tramo de la banda. El nombre Koma 4 lo pusimos porque decíamos que sería el estado en el que quedaría el público después de escucharnos tocar, jajaja. La formación actual es Karim Ayame, Sebastián Cerezo y yo.

¿Cuáles son sus influencias musicales y de qué tratan sus temas?

Nuestras influencias son muy amplias, empezando por Attaque 77, Ramones, Cadena Perpetua, Charlie Brown, Dosis Punk, Fun People, creo que fueron las bandas que más nos marcaron, por decirlo de alguna manera.

Nuestras canciones básicamente son historias anti-políticas. Hay canciones románticas, de desamor, anécdotas, y también historias creadas, como por ejemplo, Todo terminó y Pobre pibe.

¿Dónde realizaron sus presentaciones?

Con Koma 4 siempre tocamos acá, en Tinogasta y un par de veces en Fiambalá. Allá nos miraban como diciendo, ¿quiénes son estos locos? Jaja. Una vez estuvimos invitados a tocar en La Rioja junto a Loquero, pero el recital se terminó suspendiendo y no lo volvieron a organizar en ese año.

¿Tienen material grabado? ¿Dónde se lo puede escuchar?

Tenemos varios demos, por decirlo de alguna manera. Son grabaciones caseras y dos de estudio, que terminamos grabando haciendo feria de empanadas para poder recaudar los fondos. Nunca las subimos a ninguna plataforma, solo la compartíamos con la gente que iba a los recitales. Es más, ni Fotolog tuvimos. Actualmente solo existe una canción en YouTube, que se titula “Raro” y la subió Crisanto.

Hablános sobre la actualidad de la banda y de cómo sobrellevan la pandemia.

Actualmente seguimos en caminos separados, pero cuando se presenta la oportunidad de juntarnos a tocar lo hacemos, con Karim y Seba. En lo que va de este año, y a pesar de la pandemia, tuvimos dos oportunidades de juntarnos y armar recitales, tratando de recordar y revivir ese movimiento under. Por suerte estuvieron muy buenos y fueron aquellos viejos amigos que solían acompañarnos cuando éramos todos pibes. Poguearon, gritaron, agarraban el micrófono y cantaban, invitamos a los que saben tocar a que tomen el mando de la guitarra o el bajo en alguna canción, todo muy emotivo, la verdad.

¿Cómo ves a la movida en la provincia y qué sabés de las bandas punk catamarqueñas?

Para ser sincero conozco muy poco la movida punk en Catamarca. En dos oportunidades pude tocar en San Fernando del Valle con una banda que tenía, se llamaba Wake Up, teloneando a los Cadena Perpetua. Tocamos en el Teatro del Sur y ahí conocí a las otras bandas que también tocaron, sonaban muy bien los pibes. Me acuerdo de una que se llamaba Migraña y eran medios “cabeza”, me gustó mucho. Los nombres de las otras bandas no recuerdo, lamentablemente, sí me acuerdo de la banda de Pablo “Colo” Freites, que también estaba muy copada. Me gustaría poder conocer más bandas de esta provincia y en un futuro compartir un par de recitales.

¿Qué tenés pensado próximamente para la banda?

En estos momentos me encuentro componiendo para mi primer proyecto como solista, al que voy a llamar bajo el seudónimo “Dani Pop” y el disco se va a titular “Mil Noches”. Tiene algo de punk pero es más “tranqui”, muchos de mis amigos me preguntaban si estaba preparando un disco pop, pero no está en mi mente en estos momentos, en realidad el Pop es porque me gusta pintar cuadros y esa es mi firma en ellos. Soy fanático del movimiento pop, sobre todo de Andy Warhol.

Para ser sincero me gustaría mucho poder producir un disco en estudio con casi todas las canciones de Koma 4, es como una materia pendiente. Lo que frena esto es que Karim vive en La Rioja y de ese modo es más difícil poder llevarlo a cabo, pero no tengo dudas de que en algún momento lo vamos a hacer. Cada vez que él viene a Tinogasta es cuestión de un mensaje y al rato estamos en la sala los tres haciendo lo que seguramente nos va a unir toda la vida: la música.

