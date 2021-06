Fernández envió una carta documento Patricia Bullrich

El objetivo de la Carta Documento es para notificar a Patricia Bullrich de una mediación obligatoria y confidencial previo a la demanda civil.

La decisión fue tomada luego de que la presidenta del Pro en una entrevista televisiva dijera: "Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de Ginés González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba".

Recordemos que el laboratorio estadounidense Pfizer negociaba con nuestro país la provisión de unas 14 millones de dosis de vacunas. Acuerdo que nunca se concretó.

Tras los dichos de Bullrich el laboratorio emitió un comunicado donde sostuvo que “…no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19”. Inmediatamente, el ex ministro de Salud Ginés González García le envió una carta documento para que se retracte de sus dichos.

Asimismo el Ministerio de Salud presentó una denuncia penal que recayó en el juzgado de María Servini solicitando que se investiguen sus declaraciones porque puede configurarse un delito, ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña. Y, además, podrían impactar en las negociaciones en curso.

Alberto Fernández a través de las redes sociales manifestó tras las declaraciones de Bullrich “La angustia que la pandemia genera en nuestra gente no tolera tanta irresponsabilidad. Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro Gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento".

En otro párrafo además manifestó: "Por esos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida".

Así como lo anunció el presidente y luego lo dijo a través de redes su abogado. Esta semana el propio Dalbón contó que ya se envió la notificación. Mientras tanto Bullrich dijo que no va retirar sus dichos. Llegarán a un acuerdo en mediación? O comenzará todo un derrotero judicial? La balanza parece inclinarse hacia esto último luego de que un directivo de Covax confirmara que Argentina le dijo que no a Pfizer y la presidenta del Pro saliera nuevamente con los tapones de punta en Twitter y asegurara que “lamentablemente, hay miles de muertos por Covid en Argentina que no pueden preguntarles a Alberto Fernández y a Ginés González García: Ustedes no midieron las consecuencias de decirle que no a la vacuna Pfizer?”