En 2021 van más de 200 interrupciones de embarazos

“Cuando surgió el protocolo decían que las mujeres iban a caer en el hospital diciendo que habían sufrido una violación para poder ser asistidas con la interrupción del embarazo. Con los números, se ve que no es así. Son casos de violencia y las mujeres son asistidas con un equipo interdisciplinario, para el manejo de cada caso”, consideró Marina Villagra, jefa del Servicio de Maternidad de la Maternidad Provincial 25 de Mayo, en relación con la legalización y despenalización del aborto.

Con los números en mano, indicó que en 2015 se aplicó con este centro de salud de referencia el Protocolo de Aborto No Punible del Ministerio de Salud de la Nación, con causales. En 2017, se terminó se formar el equipo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Dos años después, en 2019, hubo 450 consultas para la práctica de abortos con causales. Con el protocolo ILE se atendió a 233 pacientes. De estas prácticas ILE, seis fueron por abusos sexuales o violaciones.

Al año siguiente, en 2020, hubo 600 consultas y se asistió a 321 personas. En diciembre último, se sancionó la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Legal del Embarazo (IVE). Entre enero y mayo de 2021, se efectuaron 213 abortos legales. En este contexto, ayer se celebró el Día Internacional de Acción a la Salud de las Mujeres.

“Para nosotros muchos cambios no hubo porque seguimos de la misma forma, con un leve aumento de la demanda. Vemos la aceptación de los otros profesionales, que en todo este proceso fueron abriéndose a aceptar nuestro trabajo. Al comienzo, era como un obstáculo”, recordó.

Con la legalización del aborto, la referente del Servicio advirtió que hubo un cambio en la recepción de las pacientes, quienes por lo general ingresaban más por la Guardia que por consultorio. Para la profesional se debe a la difusión. “Antes trabajábamos como cuidándonos, sin difundirlo mucho. No había mucha campaña de difusión. En los últimos dos años se acrecentó y eso ayudó a que aumente la demanda, que las mujeres sepan que pueden llegar al servicio de salud pública para tener una respuesta. Desde la Ley no hubo un gran aumento, como decía la mayoría, que se iban a duplicar los casos. Hasta ahora no lo vimos. Son como mitos”, advirtió.

Sobre la evolución de la interrupción del embarazo, indicó que al principio, con la ILE, se tomaban en cuenta los riesgos de salud. “A partir de 2019, tomamos a la salud con una visión más integral, física, psíquica y social”, detalló.

No criminalización

Con la legalización y despenalización la interrupción del embarazo dejó de ser delito. Al mismo tiempo, se garantiza la atención en los centros de salud.

De esta manera, se establece que toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia. El personal de salud debe garantizar las condiciones mínimas y derechos en la atención del aborto y posaborto. Además, el personal de salud debe observar un trato digno, para erradicar prácticas que perpetúan el ejercicio de violencia. A la vez, se garantiza la privacidad, dignidad humana y autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la confidencialidad.

