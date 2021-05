La justicia ordeno que las pericias al pantalón del joven Tomás Zamudio se realicen en Buenos Aires

El Fiscal Jorge Barros tomó declaración esta semana al joven Tomás Zamudio y a su novia, al tiempo que se dispuso que las pericias al pantalón que el joven vestía al momento del hecho sean realizadas por especialistas en Buenos Aire y no en esta ciudad Capital por parte de la Policía de la Provincia.

En principio, especialistas de Gendarmería Nacional realizarían las pericias para determinar si las marcas que quedaron en la tela, similares a las que deja un neumático, corresponden o no al del móvil policial. Primeramente se dijo que los estudios estarían a cargo de la Policía provincial. Luego se informó que por las restricciones dispuestas en el marco de la pandemia serían realizados por Gendarmería en Catamarca.

Mientras tanto autoridades de la Jefatura de Policía a cargo de la investigación interna en la Comisaría, esperan los resultados de las pericias para avanzar con las actuaciones.

Según consigna diario El Ancasti, Tomás se recupera lentamente de una compleja cirugía por fractura expuesta de tibia y peroné, presuntamente sufrida durante un caso de brutalidad policial en la localidad de Cachiyuyo.

El joven relato que el y su novia concurrieron ante la Justicia donde dieron a conocer su versión de los hechos "de igual manera como lo hicimos con las denuncias".

"A principio de esta semana los médicos de la clínica donde estaba internado me mandaron a casa hasta la primera semana de junio, para que me reponga de la operación". Comentó que si bien la lesión en su pantorrilla es grave, "ahora me siento bien porque estoy con mi familia".

Desde su entorno familiar reconocieron la gestión del centro de salud, ubicado por calle Junín, "que consiguieron rápidamente la prótesis y se pudo efectuar la cirugía, sino todavía estaría internado".