Fernández habló sobre su tensa relación con Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández habló este jueves sobre la tensa relación que mantiene con la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Por pelearnos un día llegó Macri, por pelearnos y dividirnos. Cada vez que siento que exploto digo... Macri. Igual nos llevamos mucho mejor de lo que creen", fue la curiosa frase del mandatario.

"Hay toda una historia de que Cristina viene acá y pega cuatro gritos y yo salgo sumiso a hacer lo que dice Cristina. La verdad, no soy tan sumiso, y Cristina no pega cuatro gritos. No tenemos diferencias con Cristina en los grandes temas, las diferencias están en cómo lo hacemos", agregó Fernández.

El mandatario también hablo sobre las negociaciones con Pfizer y aseguró que "no quiso" comprar las vacunas por las exigentes condiciones que imponía el laboratorio. "La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país", aseguró.

"¿Cuál fue la primera vacuna que aprobó la Argentina? ¿Me querés explicar por qué no la quiero comprar si fue la primera vacuna que yo aprobé? Yo no la quiero comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso la verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país", señaló Fernández.