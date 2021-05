Sanatorios privados comenzarán a atender a pacientes con Covid-19

Mediante una conferencia de prensa la ministra Claudia Palladino destacó el trabajo conjunto que se realizará con el sector privado. "Como saben venimos atravesando una segunda ola de Covid-19 muy compleja, con un fuerte incremento de casos y por eso hemos decidido avanzar en la tercera etapa del sistema operativo. Recuerden que habíamos planificado un sistema en varias etapas de las cuales la primera era el Malbrán, la segunda el San Juan y la tercera el sector privado. Tuvimos varias reuniones en los últimos días con representantes del sector y vamos a trabajar en conjunto", remarcó. En ese mismo sentido, la doctora Manuela Ávila indicó que "se creará un Centro de Derivaciones que será el encargado de controlar todas las derivaciones en la provincia. La idea es, en un principio, derivar a pacientes positivos sin patologías graves y que el Malbrán y el San Juan continúen atendiendo a los pacientes más complejos".

Además, se aclaró que "los pacientes, pese a no tener obra social, serán atendidos en las mejores condiciones ya que se alcanzaron acuerdos con OSEP y PAMI. En este sentido queremos destacar también que los fondos que se emplearán no corresponden a los fondos de los afiliados de OSEP sino, que es un fondo que se creó para este caso".

Esta media, que viene a brindar un apoyo al sector de Salud Pública, se suma a la anunciada ayer de la suma de 20 camas en el hospital Carlos Malbrán, para lo cual ya se comenzó a convocar a trabajadores de la Salud. "Comenzamos a recibir carpetas de trabajadores que serán evaluados y vamos a crear un padrón al que iremos recurriendo a medida que vayamos necesitando. En esta enfermedad la necesidad del recurso humano también es muy dinámica, por lo que no tenemos un número preciso de persona a contratar".

Con respecto al resultado de las medidas restrictivas que se tomaron, Palladino remarcó que "recién se verán sobre el final de esta fase de aislamiento estricto. Hay que recordar que lo que nosotros vemos es el resultado de entre 7 y 10 días atrás, por lo que el impacto que las medidas restrictivas pueden haber tenido lo vamos a estar viendo recién a fines de esta semana y principios de la semana que viene".

Ante la posibilidad de que las medidas se extiendan, remarcó que "eso dependerá de los números de contagios y la situación que analizaremos mañana. Como saben, nosotros siempre nos reunimos los viernes, analizamos los indicadores y definimos el camino a seguir. La sociedad debe saber que nosotros somos los primeros en querer menos restricciones, pero tenemos que ser consientes de la realidad que vivimos y la situación en la que estamos".

Las autoridades de Salud también se refirieron a las vacunas y remarcaron que "hoy por hoy están entrando muchas más dosis al país y eso nos da tranquilidad. La forma más eficas de combatir el virus es con las vacunas, pero hasta que llegan tenemos que limitar la circulación. Hoy por hoy estamos aplicando muchas dosis y vamos a avanzar en ese camino".

La queja de efectivos de la policía y choferes de colectivos también fue tenida en cuenta en la conferencia y aclararon que "la cantidad de vacunas es limitada y vamos avanzando de acuerdo a eso. Siempre se tienen en cuenta dos factores para decidir la población a vacunar, que son: los factores de riesgo y la prioridad a la hora de atención a personas infectadas, fue por eso que se decidió vacunar a personas de riesgo como los adultos mayores y al personal de Salud porque los necesitamos activos para atender a los infectados. A partir de ahí hemos continuado con las personas con patoligías graves y por edades y es así como lo vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, si ahora vamos a vacunar a personas de 58 a 60 años, vamos a vacunar a policias, docentes, choferes, etc.".

Sobre la Ley de compra de vacunas, Palladino indicó que "es fundamental tener la gobernabilidad en este caso. Sin embargo, el Ministerio de Salud solo se limita a recomendar cuáles vacunas y las cantidades, pero la compra la concreta Hacienda, con el gobernador a la cabeza, que ya está dialogando con otros gobernadores del NOA para realizar compras conjuntas. Por población, Catamarca no realizaría compras grandes, pero al unirse con otras provincias se puede hacer un pedido mucho más importante", remarcó.

Para cerrar, solicitó a la sociedad "no testearse varias veces en poco tiempo. Hay personas que se realizan hasta tres test en cinco días. Muchas de ellas porque ya le dio positivo y van buscando el negativo y no es así, no hay falsos positivos, si te dio positivo sos positivo y tenes que aislarte. Si sos contacto estrecho o tenes síntomas también tenes que aislarte, pero no es recomendable realizarse tantos test".

