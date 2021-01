El primer tinogasteño en recibir la Sputnik V: “Sentí un gran alivio, una gran tranquilidad”

Desde el martes de la semana pasada, la vacuna Sputnik V comenzó a aplicarse simultáneamente en todo el país. Las y los primeros trabajadores de la salud vacunados contra el coronavirus en diferentes hospitales de todo el país expresaron su “emoción”, “alivio” y “esperanza” al describir sus sentimientos en el inicio de la Campaña Nacional de Inmunización, la más grande en la historia de Argentina, que se lanzó este martes 29 de Diciembre las 9 en forma simultánea en todas las provincias de nuestra país.

Héctor Villegas, es un tinogasteños que integra el equipo de salud de los hospitales Virgen María de Fátima, Madre y el Niño de la provincia de La Rioja; y fue unos de los primeros en recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 Sputnik V. “Trabajo en el Hospital de Clínicas Virgen María de Fátima que depende de la Universidad Nacional de La Rioja y la misma trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, este es un Hospital solamente para Covid”, le contó Héctor a VOCES ESCRITAS.

El profesional de la salud comentó que la mayoría del personal de salud tuvo una altísima aceptación en vacunarse. “Como la mayoría de las personas de La Rioja, y sobre todo el personal sanitario esperábamos con ansias la llegada de la vacuna. En mi caso cuando me la puse sentí un gran alivio, una gran tranquilidad, ya que considero que es necesario vacunarse porque esta será la manera de empezar a cortar este virus”.

El joven tinogasteño relató que “En La Rioja había días que no teníamos descanso, la circulación comunitaria de casos nos agotó muchísimo y estuvimos muchas veces al borde del colapso”. Hoy la provincia vecina cuenta con muy bajos números de casos y hasta ayer solo reportaba 4 casos positivo, además sumaba 8 personas recuperadas, haciendo un total de 8719, en tanto que por segundo día consecutivo, no registraba fallecidos.

“Hay gente que aún sigue llevando el mensaje de que no hay que vacunarse respaldándose con diversas explicaciones, yo como personal de la salud recomiendo vacunarse, le pido a la gente que lo haga. Yo fui un paciente con Covid, fui un paciente asintomático, nos realizaban estudios cada 15 días, en la cual en uno de esos controles me dio positivo, para mi fue de una gran sorpresa ya que teníamos un cuidado extremo, pero por suerte pude pasar este mal momento y salir adelante”, cuenta Héctor. “Hace más de 48 horas que me coloque la vacuna y transcurrido este tiempo no tuve ningún efecto adverso, pude salir de licencia unos días y vine a ver a mi familia de Tinogasta”, agrego.

En este sentido recordemos que el Ministerio de Salud señaló que las reacciones reportadas tras las primeras jornadas de aplicación de la Sputnik V “fueron leves y moderadas” no requirieron hospitalización y están dentro de “los parámetros normales para cualquier vacuna”.

La cartera sanitaria había informado que hubo 317 casos de reacciones leves posteriores a la vacunación, tras la aplicación de 32.013 dosis de la rusa Sputnik V entre personal de salud en Argentina, las cuales fueron reportadas en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NoMiVac).

Fuentes del Ministerio de Salud dijeron que la elaboración de este tipo de estudios estaba previsto dentro de la planificación estratégica para el seguimiento de los eventos relacionados con la inmunización.

Este tipo de registros y controles “está planificado y pensado en el plan estratégico, y hay un sistema de registro en el Sistema Nacional de Vigilancia. Lo que se hizo, en este caso, es instar a las jurisdicciones y a los ámbitos de vacunación a que registraran eventos como dolores en el sitio de vacunación, febrícula, fiebre o dolor muscular”, y agregaron que “los registros en Argentina son coincidentes con los ensayos de fase 1 y 2 de Rusia y que los efectos adversos son los esperados, aparecen dentro de las 24 horas de aplicación de la vacuna y desaparecen entre las 24 y 48 horas posteriores a la aplicación”.

Como ocurrió en todo el país, en La Rioja fue el gobernador Ricardo Quintela quien encabezó el inicio de la vacunación contra el Coronavirus, en esta primera instancia destinado al personal de salud de la provincia. La actividad se llevó a cabo simultáneamente en los hospitales Virgen María de Fátima, Enrique Vera Barros y el Hospital de la Madre y el Niño, donde se hicieron presentes autoridades del gobierno provincial. “Los profesionales y la ciudadanía tienen una gran aceptación por esta vacuna. Tenemos una encuesta donde el 85 por ciento quiere vacunarse y protegerse”, había manifestado el primer mandatario.

En Catamarca

Recordemos que en nuestra provincia se recibió 2.800 dosis. El primer vacunado fue el Licenciado Raúl Aramburu, jefe del Servicio de Bioseguridad del hospital Malbrán. Por su lado, el gobernador Raúl Jalil también recibió la primera dosis. “Recibí la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 junto al personal de salud local y equipos del hospital Malbrán. Agradezco al presidente Alberto Fernández y su equipo por el trabajo realizado juntos este año, y por las gestiones para que Argentina tenga una vacuna disponible”, escribió el mandatario en Twitter.

Si una persona es vacunada contra el covid, ¿puede dejar de usar barbijo?

Existen varias razones por las que es imprescindible seguir observando las prevenciones anticovid incluso después de haberse vacunado.

El principal motivo para no bajar la guardia es que las vacunas contra el covid-19 disponibles actualmente, ya sea la rusa Sputnik V o las de Moderna o Pfizer, se administran en dos etapas, de manera que existe la posibilidad de infectarse con el virus durante el periodo entre la primera inyección y la segunda.

En el caso de la vacuna de Pfizer y Sputnik V este periodo es de tres semanas, y de cuatro en el de la de Moderna. Además, el efecto de las vacunas generalmente no es inmediato.

“La respuesta inmune del cuerpo comienza a desarrollarse después de la primera inyección. Sin embargo, la inmunidad estable a la infección por coronavirus no aparece hasta aproximadamente tres semanas después de la segunda inyección (con Sputnik V), que se administra 21 días después de la primera”, explicó Alexánder Guíntsburg, director del centro ruso Gamaleya, creador de la Sputnik V.

Además, existe la probabilidad de que una persona vacunada aún porte los patógenos del coronavirus y los transmita a los demás. “Esto da suficiente tiempo para que el virus se desarrolle en las vías respiratorias y propague la infección a otros, mientras el cuerpo lucha contra su propia infección con la ayuda de la vacuna”, señaló al portal CNET el director de calidad y seguridad del paciente del centro médico Wexner, Iahn Gonsenhauser.

Por otra parte, una persona que haya superado el covid-19 puede volver a infectarse. La mayoría de esos casos parecen estar relacionados con la exposición a una cepa diferente del virus y de momento no está claro cuánto tiempo seguirán siendo efectivas las vacunas mientras el SARS-CoV-2 continúa evolucionando ni qué niveles de anticuerpos se necesitan para protegerse contra la reinfección, advierten los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).