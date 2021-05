Indio Solari: Se anunció la salida de su nuevo libro

La página de Penguin Libros, editorial que publicará el nuevo libro del Indio Solari mostró la portada y anunció la fecha de su salida. "La vida es una misión secreta", 25 canciones ilustradas por Serafin.

El Indio anunció la salida de un nuevo libro junto a Serafin, historietista con quien ideó a cuatro manos Escenas del Delito Americano.

Este martes la página de la editorial Penguin Libros anticipó lo nuevo de Solari. "La vida es una misión secreta", 25 canciones ilustradas (de su etapa solista) por Serafin. Son 160 páginas. Sale en Junio pero aún no tiene precio.

La publicación sorprendió a los seguidores del Míster, quién suele guardarse para sí estos anuncios. Recién cerca del mediodía el músico, que ayer había publicado una más de sus “pruebas de vida”, lo oficializó en sus redes.

Nuevamente, como en Escenas del delito americano, el Indio Solari y el artista gráfico e historietista Serafín colaboran para darle forma a un hipnótico álbum gráfico inspirado en la obra del primero. El Indio aporta las letras de veinticinco de las canciones de su trabajo al frente de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, versos que son objeto de adoración y múltiples interpretaciones por su enorme legión de seguidores. Serafín las reinterpreta y adapta con su enorme destreza y el lirismo que caracteriza sus dibujos.

La lista de canciones, disco por disco:

Disco: EL TESORO DE LOS INOCENTES [BINGO FUEL]

1 LA PIBA DEL BLOCKBUSTER

2 TOMASITO PODÉS OÍRME? TOMASITO PODÉS VERME?

3 PABELLÓN SÉPTIMO (relato de Horacio)

4 MI CARAMELO MACHIATO

5 TO BEEF OR NOT TO BEEF!

Disco: PORCO REX

6 PEDÍA SIEMPRE TEMAS EN LA RADIO...

7 TE ESTÁS QUEDANDO SIN BALAS DE PLATA...

8 VUELO A SIDNEY

9 POR QUÉ SERÁ QUE DIOS NO ME QUIERE?

10 TATUAJE

Disco: EL PERFUME DE LA TEMPESTAD

11 NO ES DIOS TODO LO QUE RELUCE (Lux perpetua luceat eis)

12 ZZZZZZZZZZ...

13 UNA RATA MUERTA ENTRE LOS GERANIOS

14 TORITO ES MUERTO

15 SUBMARINO SOLUBLE

Disco: PAJARITOS, BRAVOS MUCHACHITOS

16 BEEMEDOBLEVE

17 A LA LUZ DE LA LUNA

18 AMOK! AMOK!

19 BABAS DEL DIABLO

20 ARCA MONSTER

Disco: EL RUISEÑOR, EL AMOR Y LA MUERTE

21 LA CIUDAD DE "LOS ENCANDILADOS"

22 PANASONIC Y EL MUNDO A SUS PIES

23 A BAILAR QUE NO HAY INFIERNO!

24 CANCIÓN PARA UN TERRORISTA BONITO

25 OSTENDE HOTEL