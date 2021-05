Freddie Mercury tendrá una novela gráfica que repasará su vida

Freddie Mercury fue una de las voces más importantes del rock. Su vida fue contada en distintas maneras como el film biográfico “Bohemian Rhapsody”, que mostró momentos de su carrera junto a Queen.

En las últimas horas se conoció que el recordado cantante tendrá su primera novela gráfica a través de Z2 Comics. La obra llamada “Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs” repasará distintos momentos, desde su infancia en Zanzibar e India, pasando por sus años de educación en Inglaterra, hasta su llegada a la fama junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

La historia fue escrita por Tres Dean y contará con textuales que Freddie hizo sobre su vida a lo largo de su carrera. Las ilustraciones fueron realizadas por los artistas Kyla Smith, Robin Richardson, Safiya Zerrougui, Tammy Wang y Amy Liu con la colaboración de David Mack en el dibujo de tapa.

“Estará contada con sus propias palabras y cada capítulo repasará las muchas facetas de su vida”, destacó Z2 Comics, en un comunicado. La editorial realizó otros proyectos de figuras de la música como Kiss y Metallica, entre otras.

Acompañando la novela, que se publicará en noviembre, los fans podrán comprar una versión deluxe que incluye un vinilo y algunas ilustraciones impresas de los artistas que intervinieron en el proyecto.

La vida de Freddie

“Sólo soy una prostituta de la música”, se describió Mercury. Histriónico. Exótico. Elástico. Extravagante. Fuera de tiempo. Dinámico. La voz que domó el mundo del rock. Nació en una isla remota del este africano como Farrokh Bomi Bulsara el 5 de septiembre de 1946, en Stone Town, Zanzíbar. El cantante se mudó junto a su familia a Londres para escapar de una cruenta revolución. Tenía 17 años cuando llegó a la capital británica para empezar a conquistarla.

Estudió arte en Inglaterra y conoció Smile, la banda que integraba Brian May y Roger Taylor. En 1971 formó Queen con ellos y John Deacon.

El universo musical de los ’70 estaba lleno de estrellas, pero Freddie llegó para destronar a todos. Un caballero amable que subía al escenario y podría disputarle el podio a cualquier frontman del mundo.

En marzo de 1981 Queen llegó a la Argentina. El 12 de julio de 1986 Queen realizó el concierto Live at Wembley, uno de los conciertos más importantes de la historia del rock. “The Great Pretender” uno de los principales cortes de su carrera como solista que está compuesta de dos discos Mr. Bad Guy (1985) y Barcelona (1988).

A mediados de 1987 le diagnosticaron sida. El cantante decidió mantener en secreto su condición. A punto tal que en 1991 la banda grabó el disco Innuendo desconociendo la enfermedad que padecía.

El 22 de noviembre de 1991 Freddie Mercury publicó una carta donde anunciaba y reconocía su problema de salud. Una de las últimas apariciones públicas de Freddie fue cuando le entregaron un premio a Queen por su contribución a la música británica. Murió a los pocos días, el 24 de noviembre, en Kensington, Londres.