Mauro Zárate se va de Boca, en medio de discusiones con el DT

Mauro Zárate dijo basta. El futbolista no seguirá en Boca después de sentir que no tiene lugar en el equipo y que no es prioridad para el entrenador, Miguel Ángel Russo. Si bien se preveía que la situación era complicada, su decisión fue un poco sorpresiva para sus compañeros y la dirigencia.

Desde hace tiempo, Zárate no estaba cómodo en el equipo. Quería tener más minutos de juego, pero no lo conseguía. De hecho, en el último Superclásico ni siquiera fue convocado. En la semana, ante Barcelona de Ecuador, estuvo en el banco y no ingresó, incluso a pesar de que el Xeneize empató sin goles. Una situación que lo llevó a hablar con Miguel Russo en el entrenamiento de este sábado.

El delantero le hizo una suerte de reclamo por su falta de minutos ya que consideraba que no solo no era tenido en cuenta como primera opción, sino que poco a poco perdió terreno incluso como alternativa. Esto molestó al jugador, que decidió poner fin a su paso por el equipo Xeneize.

Si bien no se sabe dónde va a jugar a partir del próximo semestre, TN Deportivo pudo averiguar que el jugador tiene varias ofertas. En el ámbito local es firme el interés de Estudiantes de La Plata, aunque parece muy difícil que llegue.

También hay interés concreto de equipos de la MLS y de Emiratos Árabes, un destino curioso, que no le cae tan mal al delantero, sobre todo por el dinero que podría ganar.