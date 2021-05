Duran Duran anunció la salida de un nuevo disco

Los íconos del movimiento New Romantic están de regreso. Duran Duran anunció la salida de un álbum luego de seis años de silencio. Los fans de la legendaria banda formada en Birmingham, en 1978, podrán disfrutar de las canciones a partir del 22 de octubre.

Según detalló un comunicado del grupo, el material llevará como nombre Future Past, tendrá 12 temas, con la participación de importantes figuras como Graham Coxon de Blur, MIke Garson, pianista de David Bowie, y la voz invitada de Lykke Li.

“Invisible” es el primer corte adelanto. Una buena opción para calmar la ansiedad de los fans que también podrán acceder a una edición de lujo del disco que tendrá tracks adicionales. También saldrá en formato vinilo.

En 2019, Nick Rhodes, tecladista de Duran Duran, anticipó que estaban buscando una dirección diferente. “Hay una canción hasta ahora que es la favorita para ser el primer sencillo. Es tan diferente de cualquier cosa que se haya escuchado de nosotros antes, o de cualquier otra persona “, detalló el artista.

Y agregó: “Tiene un elemento de baile. La construcción, el contenido melódico, la letra, algunos de los sonidos. Son muy diferentes para nosotros “.

La semana pasada, los organizadores de los premios Billboard confirmaron la participación del grupo en la entrega junto a Coxon como invitado. Otros artistas que también confirmaron su actuación en el evento son The Weeknd , Pink y BTS.

Un poco de historia

“Nosotros queremos ser el grupo que se escuche para bailar cuando caiga la bomba”, definió Simon Le Bon, cantante de Duran Duran, en una entrevista en 1982. Innovadores, talentosos y elegantes, los integrantes tenían en claro cuál era su objetivo y lo lograron.

A principio de los ’80, en Inglaterra aparecieron los New Romantics, un subgénero musical que se desprendió de la new wave británica. Los seguidores de esta corriente se basaron en el uso de sintetizadores, cajas de ritmos, samplers, que sumaron a los instrumentos clásicos del rock.

En lo estético -casi tan importante como la música- se lucieron con ropa glamorosa, peinados modernos, y maquillaje. Los New Romantics (nuevos románticos) tuvieron sus días de gloria, con exponentes como ABC, Culture Club, Eurythmics, Savage, Talk Talk, Simple Minds, Adam And The Ants y Spandau Ballet, entre otros. David Bowie y Roxy Music fueron las influencias para estos jóvenes músicos.

Duran Duran fue la banda que se destacó del movimiento, conquistando los ránkings, haciendo giras millonarias y tomando el videoclip como herramienta fundamental para la difusión. Fue uno de los principales artistas de la cadena estadounidense MTV.

“Girls on Films”, “Planet Earth”, “Rio”, “The Union of The Snake”, “Wild Boys”, “Save a Prayer”, “Hungry Like the Wolf”, “New Moon on Monday”, “Is There Something I Should Know?” y “The Reflex”, entre otros, se convirtieron en algunos de sus clásicos. Con más de 40 años de historia, el grupo mantiene su protagonismo. Su último disco fue Paper Gods (2015) con el exitoso corte “Pressure Off”, con Janelle Monáe y Nile Rodgers (productor del disco Notorious).

John Taylor y Nick Rhodes, compañeros del colegio en Birmingham, formaron la banda en 1978, con la idea de unir la energía de los Sex Pistols, los ritmos bailables de Chic, más la elegancia de Bowie y Roxy Music. El nombre Duran Duran salió de uno de los personajes de la película de ciencia ficción Barbarella, dirigida por Roger Vadim y protagonizada por Jane Fonda.

El primer cantante fue Stephen Duffy, un amigo de Rhodes que dejaría al poco tiempo la banda para formar algunos proyectos como Tin Tin y The Lilac Time. También compuso varias canciones junto a Robbie Williams, principalmente en el disco Intensive Care (2005) con temas como “Tripping”. Con John como guitarrista, Nick en los teclados, y Simon Colley en el bajo y clarinete, más la ayuda de una máquina de ritmo, empezaron la historia.

“Desde muy chico me interesó la música -recordó John Taylor en una entrevista con La Viola- dejaba de lado las tareas del colegio para ir a practicar algún deporte o ensayar. No sabía tocar un instrumento, pero con la llegada del punk, con bandas como los Sex Pistols o The Clash, nos dimos cuenta de que no hacía falta conocer muchos acordes”.

“Todos los chicos del barrio querían tener un grupo. Fue una época muy interesante, en donde te podías expresar libremente. Lo importante era lograr una buena química con tus compañeros. La música es lo más importante en mi vida”, agregó el artista, que al poco tiempo, dejó de lado la guitarra para encargarse del bajo.

A principios de 1980, luego de varios cambios de su formación, Duran Duran quedó integrada por John, en bajo, Rhodes en teclados, Simon Le Bon, un estudiante de actuación como cantante, el guitarrista Andy Taylor, que respondió a un anuncio en la revista Melody Maker, y el baterista Roger Taylor.

El primer show con la formación clásica fue el el 16 de julio de 1980, en Rum Runner de Birmingham. En aquella noche histórica sonaron “Night Boat”, “Girls on Film”, “Sound of Thunder” y “Late Bar”.

Después de grabar los primeros demos, Duran Duran lanzó el 25 de junio de 1981 su disco debut, homónimo, con los cortes “Girls on Film” y “Planet Earth”. Con una propuesta fresca y bailable. Nada fue distinto para ellos desde ese momento.