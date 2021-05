43 frases y hechos no tan conocidos de Nico Vázquez

1. Nació y creció en Olivos. Desde chico fue el “payaso de la familia” y siempre supo que su destino sería la actuación.

2. Sus padres eran dueños de un bar en Palermo.

3. El primer trabajo fue a los 12, haciendo panchos en el local familiar. Aunque explotaba las salchichas aprendió a hacer una hamburguesa.

4. Fue empleado en una de los grandes supermercados de materiales para la construcción del país. Lo echaron porque no paraba de actuar. “Te hacía a Luis Miguel. Un día me puse una máscara de soldadura y caminé 25 minutos como un robot. ‘Usted quiere ser actor, se va a morir de hambre’”, le dijo el gerente y lo despidió.

5. Transitó las aulas del colegio Jesús Pérez Martínez. Se la pasaba actuando e imitando a los docentes.

6. Era un pibe rebelde, estuvo al borde la expulsión escolar cuatro veces. En el viaje de egresados a Bariloche el ascensor de hotel tenía una capacidad máxima de seis personas. “Yo desafié: ‘Hagamos récord, suban todos’. 12, 20 personas. ¡Pum! Se cortó el cable. Llaman a la policía. Salimos en el diario de allá con el título ‘Pibes podrían haber muerto’”.

7. Tenía una profesora de Lengua muy exigente y él se propuso copiarse en una prueba. Grabó todo el texto que debía estudiar en un casete que colocó en un walkman. En el examen lo fue escuchando con un auricular. Al final terminó estudiando más. “Fue un embole. Tuve que grabarlo pausado para que me diera tiempo a escribir las respuestas”.

8. Acto que había, acto en el que se prendía. Así terminó cantando Love of my life de Queen ante 500 personas que en vez de conmoverse con su versión se mataron de risa por su mala voz. Otra vez hizo de Kenny Rogers y hasta bailó un tema de Footlose.

9. Su primera aparición pública fue en un aviso de una gaseosa naranja en el 96.

10. Hizo varios castings hasta que debutó en el 97 en RR. DT y siguió en Trillizos.

11. Durante mucho tiempo padeció onicofagia (comerse las uñas).

12. Hincha de River, uno de sus sueños era ser jugador de fútbol.

13. A los 16 años se probó con los “Millonarios”. En el partido convirtió dos goles, uno a los tres minutos, sin embargo no quedó. Reconoce que aunque era habilidoso no contaba con el nivel de un jugador de primera.

14. Geminiano y seductor, su mamá siempre le decía: “No te vas a casar nunca, sos un desastre”.

15. Reconoce que tuvo muchísimas novias. “Era enamoradizo mal. El que te lleva a comer a un restaurant, te decía ‘te amo’, te sacaba una rosa de la nada, le hacía una seña al mozo, entraba música romántica. Así las sorprendía. Por ahí la relación duraba tres meses. También me han dejado”. (Viva, julio, 2005).

16. Su puesta romántica más recordada fue con su primera novia. Estaba de moda JAF, así que se vistió como el músico, se paró en la puerta de la casa de la chica con un cassette y le cantó: ‘Es tarde a la noche...’”

17. Hubo un tiempo en el que le gustaba organizar reuniones con amigos en su casa y hacer torneos de karaoke.

18. Su comida preferida es la milanesa con puré o hamburguesa completa con aros de cebolla.

19. Le encanta Jim Carrey. “Cuando veo una comedia protagonizada por él me duele la panza de tanto reírme. Y cuando hace un drama se me pone la piel de gallina”.

20. De los argentinos elige a Julio Chávez. “Actúa y genera cosas que son muy difíciles de hacer en la televisión. Logra que durante un rato no pienses en otra cosa, y puedas disfrutar de una buena escena desde lo actoral”.

21. No le molesta que le pidan autógrafos o sacarse fotos, por eso sus compañeros lo apodaron “Papa Francisco”.

22. Uno de los pocos altercados que vivió con un compañero fue con Alfredo Casero. Un día se lo cruzó por los pasillos de Pol-Ka lo saludó, pero el humorista le contestó: “¿Por qué me saludás si no te conozco?” y casi se van a las manos. Después de unos días, Casero le pidió disculpas.

23. En Mis amigos de siempre compartía protagónico con Gonzalo Heredia y Nicolás Cabré y existió algún conflicto de camaradería entre ellos. Vázquez tuvo que oficiar de mediador para acercar a los actores.

24. En las entrevistas suele saltar de un tema a otro y no para de hacer chistes.

25. “Nunca sentí algo afectivo o sexual al besar a una actriz porque estoy concentrado en cuidarla. Cuando beso pienso en mi compañera. Me importa que se sienta bien. Ahora no voy a negar que me encanta besar a Gianella Neyra, como a otras actrices tan bonitas como ella”. (Ahora, noviembre, 2005).

26. Una vez le pidieron que dijera tres cosas que no debe hacer un hombre en la primera cita y aconsejó: “Nunca debe permitir que pague ella, jamás dejar de decirle que está linda y ni loco hacer el amor con esa chica en la primera cita. Porque se van a guardar el dulce y después lo van a disfrutar mucho más” (Ahora, noviembre, 2005).

27. Con Gimena Accardi se conocieron como compañeros del elenco de Casi ángeles. El actor venía de separarse de Mercedes Funes y durante un tiempo mantuvieron la relación en secreto.

28. Estuvieron diez años juntos hasta que decidieron casarse. Vázquez realizó la propuesta de un modo muy romántico. Llevó escondido el anillo de compromiso durante un viaje que hicieron. Al llegar a Praga, más precisamente al Puente Carlos, decidió hacer la tan ansiada propuesta.

29. “Quería que fuese especial. Yo me puse camisa, era raro, yo siempre uso remera. ‘¿Hasta dónde querés ir? Estoy con tacos’, me preguntaba ella. El puente es hermoso. Después de tantos años la puse en frente y le dije lo importante que es para mí: ‘Sé que para nosotros no es una cosa tan importante pero en este momento tengo ganas de hacerlo, ojalá me digas que sí’”, contó en el programa de Susana.

30. No todo salió como esperaba. A la hora de poner el anillo en el dedo de su novia, ¡se dio cuenta que era demasiado grande! “Le pifié porque su dedo es muy chiquito. Por suerte el anillo es de una marca que está en varias partes del mundo, pero no guardé la garantía y fui a un local para que lo cambien en Praga, de caradura”.

31. La pareja no usa anillos de casados por cuestiones profesionales -para no tener que quitárselos cuando interpretan un personaje soltero-, y por ese motivo se hicieron el mismo tatuaje de un corazón en el dedo índice.

32. Se casaron en Mar del Plata en una ceremonia a orillas del mar. A la gran fiesta en la playa asistieron varios amigos como Lali Espósito, Peter Lanzani, “la China” Suárez y Mariana Fabbiani.

33. “Noto que la gente tiene un cariño particular conmigo. Y la verdad no sé cuál es la fórmula, pero no puedo hacer otra cosa que devolver todo eso que me brindan siendo yo mismo. Nunca soñé con llegar adonde estoy, pero lo hice, y por eso soy muy feliz”. (Clarín, diciembre, 2011).

34. Mientras protagonizaba una obra en Mar del Plata, el vuelo que lo llevaba desde Buenos Aires se retrasó. Había 100 personas esperando la función y les explicaron que la obra empezaría más tarde y si querían les devolvían el dinero. Todos optaron por quedarse y esperar. Conmovido, Nico los invitó a esperarlo mientras comían y bebían algo en un bar cercano. Y pagó sus consumiciones.

35. “Tengo una personalidad tal que me aman o me odian, porque no para un segundo. Soy hiperkinético, todo el tiempo hago chistes, estoy arriba”. (Ahora, mayo, 2007).

36. “Esto es durísimo contarlo. Una novia que tuve. Estábamos teniendo relaciones, en el mejor momento, yo estaba arriba, en la casa de ella… Y la madre dijo: “¿Van a tomar café con leche o café solo?”. La madre, que es una fenómena, dijo: “Los espero en el desayuno”. La miré y dije: “Me tengo que ir, me tiro de acá”. Me senté a desayunar y ella dijo: “Bueno, acá están las tostadas”, como si nada la madre”.

37. Es amigo de Lionel Messi. La amistad comenzó cuando le pidió sacarse una foto en un hotel y ante su asombro, el futbolista le declaró que era fan de su humor.

38. Admirador de Andrés Iniesta confesó un papelón que vivió con el deportista años atrás. “Estaba en una fiesta con los Messi, después de una final de la Champions League, le había ganado el Barça a la Juventus. Yo estaba muerto viendo a los mejores jugadores del mundo festejar. Para mí el número 2 del mundo es Iniesta, pero yo no soy de pedir fotos. A las seis de la mañana, ya copeteado (me había tomado cinco cuba libres), Gime me dice: ‘¿Ese no es Iniesta? Andá y sacate una foto’. Cuestión que voy y de lo torpe, le pego a la mesa y le tiro todo el trago que estaba tomando en la pelvis”.

39. En el programa Flor de Equipo contó una de las veces que usó la fama para lograr un beneficio. “Me pasó en el mundial de Rusia. Mirá que con Chiquititas nos conocen en todo el mundo, pero ahí nadie. No saben la cantidad de gente que había, queríamos ir a comer a un lugar que había muy buena carne y le dije a mi mejor amigo vamos a chapear. Decile que soy un actor de la Argentina, mostrale mis redes, que vea que tengo muchos seguidores”, contó.

40. La anécdota terminó muy bien. “Estaban todas las familias de los jugadores, pasaban los pedazos de carne por delante nuestro, yo me hacía el que no me interesaba. Fueron, chequearon y en un minuto había una mesa increíble para nosotros. Obvio que pagamos, pero nos quedamos hasta el cierre con los mozos cantando”.

41. Hace unos años Gimena se tuvo que hacer una ecografía y Nico la acompañó. El ginecólogo resultó un hombre muy pintón. “Pensé que era una cámara oculta de Marcelo, aparte sale y clava... Accardi. Yo que estaba sentado y hasta ahí me sentía el número uno, enamorado de mi mujer, lo vi y me sentí una hormiguita. El tipo más pelotu... y más bolu... del mundo. Se la llevó y dije ‘la perdí para siempre’. Y tardaron una bocha”.

42. Al final de cada obra le suele hablar al público. “Lo empecé a hacer desde muy chico en un unipersonal que se llamaba Mutando. Lo recibía muy bien el público, pero también lo hago para mí: soy un poco egoísta porque a mí me hace bien. Si no me lo prohíben mis socios no puedo dejar de hacerlo. Es una una energía que me llega, me hace bien; no te la podría explicar, la tenés que vivir”.

43. “La vida es un instante, no tengo dudas de eso. La felicidad también son momentos. Hoy, más maduro, lo puedo entender. Cuando era más chico pensaba que la felicidad se podía tener todo el tiempo, vivir con exceso de felicidad, y hoy me doy cuenta de que no, que son momentitos que está bueno disfrutarlos”.