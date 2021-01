Fernández anunció la promulgación de la ley de Movilidad Jubilatoria

En un acto en Chapadmalal, el presidente Alberto Fernández anunció este domingo 3 de enero que el primer decreto del 2021 es el de promulgación de la ley de Movilidad Jubilatoria, ocasión en la que defendió ese nuevo sistema de aumentos y aseguró que "cada jubilado sabe que he cumplido con ellos, que he cumplido con lo que dije que iba a hacer".

"Terminé el año 2020 con la tranquilidad de que mi palabra la he cumplido. Cuando dije que los jubilados no iban a perder más contra la inflación, lo he cumplido", remarcó el Mandatario, en un escenario que compartía con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta. Frente a ellos se habían ubicado filas de sillas, en las que se encontraban los funcionarios invitados.

"El Estado está para ordenar. El mercado no ordena, desordena. Si dejamos todo en manos del mercado, lo que ocurre es que rige la ley del más fuerte", repitió Fernández en otro tramo de su discurso, destacando los instrumentos de política monetaria que su gestión estableció durante la pandemia para aliviar la situación de trabajadores, empresarios y sectores pasivos.

"Para nuestro Gobierno lo más importante es redistribuir el ingreso de manera más equitativa, sin agredir a nadie, para bien de todos", señaló el Mandatario, "y me llena de orgullo que los empleados y funcionarios de Anses estén trabajando para poder recuperar lo que no se pudo hacer por la pandemia".

"La construcción de este país depende exclusivamente de nosotros", indicó Fernández, destacando que "como es nuestro turno de gobernar, vamos a empezar a cambiar el país".

"Volvimos a poner una mejor fórmula para los jubilados", indicó el Presidente, afirmando que "la fórmula que estamos proponiendo hizo crecer 20% los ingresos de los jubilados" de los adultos mayores.

"La fórmula jubilatoria (del gobierno de Mauricio Macri) sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y después nadie podía cumplir. Nosotros no creemos que ningún jubilado esté muy bien con los ingresos que tienen. Creemos que tenemos que mejorarle esos ingresos", subrayó Fernández durante el acto de Anses.

En otro tramo de su soleada visita a Mar del Plata, Alberto Fernández volvió a insistir en la necesidad de "llamar a la reflexión a todos, para que tengamos presente que la pandemia no se terminó", "Hay un relajamiento, todos nos distendemos, pero en Mar del Plata los casos crecen de manera más que preocupante, uno se olvida que hay una pandemia", indicó el Presidente, resaltando que "los que más se descuidan son los jóvenes. Por eso Quiero llamar a la reflexión a todos: que todos tengamos presente que la pandemia no se terminó".