Gallardo explicó por qué eligió a Enzo Pérez para atajar

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró que el histórico triunfo por 2-1 ante Independiente Santa Fe, de Colombia, con Enzo Pérez como arquero, lesionado y sin la posibilidad de realizar cambios, quedará "marcada muy a fuego" en la institución de Núñez.

"No se ha vivido nunca lo de hoy", comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa, agregando que "la victoria quedará marcada y registrada muy a fuego. No era normal jugar en las condiciones en que lo hicimos. Me queda remarcar el corazón de los jugadores, cómo se desempeñaron y se ayudaron. Jugaron por ellos, pero también por un montón de gente que creía en ellos".

"No nos refugiamos, no hicimos un partido mezquino, más allá de las circunstancias, más allá de los errores es nuestra manera de jugar y pegamos en los momentos justos y eso sorprendió a Santa Fe. Luego defendimos el resultado con corazón e hidalguía", destacó el entrenador Millonario.