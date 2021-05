Marcela Feudale no estará en Showmatch: el motivo

La locutora se refirió a la polémica que se generó cuando trascendió que no estará en el ciclo de Marcelo Tinelli.

Tras la repercusión que generó los rumores de ausencia de Marcela Feudale en Showmatch La Academia, la locutora reveló que no estará en el ciclo y explicó los motivos.

Durante su programa radial Feudale aclaró que este año decidió no estar en el mismo porque aún no está vacunada contra el coronavirus y prefiere cuidar su salud. Además, contó que se comunicó con Tinelli para contarle su situación y relató cuál fue la respuesta del conductor: "Vos vení cuando quieras, tu lugar no te lo va a sacar nadie".

Y contó detalles del momento en que lo llamó: "Lo llamé y le dije que presentaba mi renuncia, no porque quisiera irme del programa, sino por el riesgo que implicaba exponerme al contacto con mucha gente en un estudio de televisión sin estar vacunada todavía".

Luego aclaró su temor al Covid-19 tiene que ver también con su madre de 84 años, quien hasta el momento cuenta con una sola dosis de la vacuna. En ese mismo sentido, se refirió a las versiones de interna entre ella y Martín Salwe, el joven que ocupará su lugar y expresó: "Martin es un chico que está trabajando hace mucho tiempo en la empresa, que hizo el Cantando y que me va a reemplazar en el periodo que yo no esté, que pueden ser 15 días, un mes, dos meses, hasta estar vacunada".