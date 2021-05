Se vendió un Banksy por más de 12.9 millones de dólares en una subasta de criptomonedas

La icónica obra "Love is in the air", del artista Banksy, en la que se ve a un joven manifestándose con un ramo de flores, protagonizó la primera subasta en criptomonedas de la casa Sotheby's al ser vendida por 12.903.000 millones de dólares.

Con un enfrentamiento de ofertas que duró 14 minutos, la picante puja por la emblemática obra de Banksy volvió a confirmar el fenómeno que despierta su arte, convertido en un símbolo estético y político de permanente denuncia al sistema económico, aunque su firma integra los estándares más exclusivos del mercado internacional.

"Love is in the air", también conocida como "Lanzador de flores", es una clara expresión de esa impronta crítica y social que lleva la firma Banksy porque allí el artista toma como metáfora la imagen de un joven manifestante con su rostro tapado en un pañuelo y dispuesto a lanzar, ya no piedras, sino flores, invirtiendo así la imagen del malestar violento y proponiendo un llamado a la vida y la paz.

Para la casa de subastas Sotheby's, la obra, que por primera vez apareció como un mural graffiti en Israel en el año 2003, "nos recuerda la injusticia y la inequidad que existe a nuestro alrededor y ofrece un simple mensaje de esperanza".

La obra se vendió en el marco de un lote con trabajos de Monet, Jean-Michel Basquiat’s, Cy Twombly y significó la primera vez que una puja de Sotheby's admitió como medio de pago las monedas virtuales para obras de formato físico.