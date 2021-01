Turistas denunciaron malos tratos de policías: “Nos trataron como delincuentes”

Una familia tucumana que paseaba por nuestra ciudad, denunció haber sido víctima de maltratos por parte de los policías que controlaban el ingreso a la ciudad. “Nos trataron como delincuentes y nos tuvieron retenidos, obligándome a hacer dos hisopados en pocas horas, lo que no tiene sentido”, explicó la mujer a un diario de la ciudad capital.

La mujer, madre de dos niñas de 3 y 5 años explicó que el 28 de diciembre arribaron a Tinogasta tras una estadía en Aconquija y se hospedaron en un hotel céntrico. “Cuando quisimos ingresar, mi sorpresa fue que nos pidieron hisopado. Yo había consultado en la aplicación Cuidar y no era requerido, pero igualmente, lo hicimos”, indicó.

La mujer relató que en determinado momento decidieron hacer un paseo por Chilecito, por lo que hicieron las consultas pertinentes y se dirigieron a ese destino, para lo que pasaron por una posta sanitaria y le tomaron la temperatura a todo el grupo familiar. “En Chilecito tomamos un café y nos volvimos, porque todo estaba cerrado y no había una actividad para hacer, pero al tratar de ingresar de nuevo a Tinogasta, el Policía nos empezó a tratar mal, a exigir un segundo PCR y a decirnos que nos iban a fajar el auto, todo esto con una actitud bastante violenta”.

La mujer explicó que trató de dialogar con el efectivo policial y explicarle que había hecho todas las consultas necesarias para asegurarse que no habría problema en efectuar el viaje en el mismo día. “Yo ya me había hecho el hisopado hace un día y me habían dicho que tenía validez por 5 días. Le pedí por favor que no nos faje el auto porque veníamos con las nenas chiquitas y una de ellas tenía que ir al baño”.

“Hacemos un trecho más, donde nos esperaba una camioneta de la Policía que nos atravesaba el camino y se bajaron 5 policías. Venían armados y nos empezaron a increpar, pese a que les mostramos toda la documentación, el permiso, el seguro, el hisopado y la aplicación Cuidar, un policía de apellido Garay se empezó a poner violento. Yo le preguntaba, ¿por qué nos está rodeando la Policía y nos cruzaron un vehículo? No somos delincuentes”.

“En conclusión, me terminé haciendo un segundo hisopado en el transcurso de horas, la misma bioquímica que me lo hizo me decía que no tenía sentido, intenté comunicarme con el COE y no lo logré”, se quejó la turista.

“Quiero que esto se haga público, porque nos tuvieron mucho tiempo retenidos, nos pedían documentación que no correspondía, porque ya había sido presentada y sentimos temor. Todo esto es perjudicial para Tinogasta y el turismo. Nosotros nos hospedamos en un hotel e íbamos a comer todos los días en restaurantes. ¿Cómo van a tratar así a los turistas? Queríamos pasarla bien y hacer excursiones, pero atravesamos una situación violenta y yo terminé con las fosas nasales con ardor. Una vergüenza que utilicen los recursos del Estado para esto y ellos mismos como policías, nos habían autorizado a ir a Chilecito y volver en el día”.

La mujer indicó que trató de comunicarse con autoridades municipales pero no obtuvo respuestas. “No puede ser que en un estado de derecho seamos violentados. Mis hijas estaban nerviosas, con hambre y cansadas y sentimos temor, porque nos trataron como delincuentes”, lamentó, indicando que luego del episodio decidieron concluir con las vacaciones y regresar a su provincia de origen.