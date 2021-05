Concejales solicitaron que Paulón informe sobre la expropiación a las termas

El Concejo Deliberante de Fiambalá aprobó por unanimidad un proyecto de resolución por el que solicita a la intendenta Roxana Paulón que informe si existe una iniciativa del departamento Ejecutivo Municipal para ceder, sesionar o entregar al Poder Ejecutivo provincial las Termas de Fiambalá.

La iniciativa fue presentada por los concejales del bloque UCR, Roxana Carrizo y Oscar Toro. Además se solicitó que el secretario de gobierno del municipio asista al recinto del Concejo Deliberante a los fines de presentar e informar todo lo concerniente a la expropiación que pretende realizar el Gobierno provincial del complejo termal y si dicha iniciativa tiene carácter institucional.

La semana pasada el gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a la intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón, para avanzar en la cesión del complejo Las Termas de Fiambalá al Estado provincial.

En la reunión, donde también participó el director de Catastro, Pedro Monferrán, se planificó que el Gobierno provincial expropie el complejo termal para ponerlo en valor y cederlo al municipio, que mantendrá a su cargo la administración de aquél. La decisión generó polémica porque volvió a salir a la luz que la tierra en la que están asentadas Las Termas tienen un dueño y hace 40 años que no se resuelve la expropiación.

La presidenta del Concejo Deliberante, Sonia Díaz (UCR-Juntos por el Cambio), sostuvo que la Provincia no debería intervenir. "Consideró que hay un acto de mala fe, porque si tengo la intención de expropiar por qué no se realiza para el municipio de Fiambalá, no necesariamente tiene que ser para la Provincia. Las Termas son del pueblo de Fiambalá. Es como decir yo compro un auto y lo pongo a su nombre, yo no se si después me va a devolver el auto", señalo Díaz.

La edil agrego que le pedirán a la intendenta que haga un retroceso en la decisión. "Las Termas no pueden ser expropiadas y sino retrocede hay otras medidas. Cuando no se cumple con las ordenanzas y pedidos de informes está la posibilidad de la judicialización, Aquí también está la alternativa del juicio político, que no sería bueno porque ella (por Paulón) también fue electa por el pueblo", afirmó.

"Ya nos pasó que cedimos las regalías mineras al Gobierno, ¿Ahora vamos por las termas?", expresó.