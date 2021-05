Brutalidad policial: Investigación interna en la comisaría de Tinogasta

Tras el operativo policial realizado por efectivos de la Comisaría local en la localidad de Cachiyuyo para desactivar carreras y picadas de motos, el padre de una menor de edad denunció penalmente a los policías de Tinogasta por apremios, y desde la Fiscalía de Instrucción de Tinogasta a cargo de Jorge Barros Risatti se ordenaron las medidas a cumplimentar entre ellas, la realización de pericias y recepción de testimonios.

La cúpula policial a su vez dispuso la realización de una investigación interna con sus correspondientes sumarios administrativos, previendo que en las próximas horas el joven lesionado radique la denuncia penal correspondiente.

La investigación interna por presuntos apremios comenzó en las últimas horas en la comisaría local, tras conocerse que un chico de 19 años sufrió quebradura expuesta de tibia y peroné, y su novia adolescente fue lesionada durante un operativo policial.

Según consigna diario El Anacasti, Tomás, quien el domingo a la noche fue trasladado de urgencia a un sanatorio de la ciudad Capital, relató que "estaba con mi novia paseando y nos frenamos a ver las carreras. En un momento muchos comenzaron a irse rápidamente diciendo que venía la Policía. Nosotros nos quedamos porque no estábamos haciendo nada. Andábamos en moto, ya se habían ido todos y de repente una camioneta policial se puso a un costado y el conductor me chocó. Una de las ruedas me dio en la pierna y me quebró. Fue tremendo el dolor", comentó.

Reconoció que tuvo miedo, al igual que la joven, y al detener la marcha los efectivos intervinientes le ordenaron que ingrese a la camioneta.

"Les pedí por favor que llamen a una ambulancia porque no daba más del dolor. Me dijeron que no sea maricón que no tenía nada, que deje de joder y me suba a la camioneta, y en eso la agarraron a mi novia. Ella intentó defenderme y la golpearon", agregó.

Indicó que los efectivos les secuestraron los teléfonos celulares y afortunadamente, un vecino que advirtió lo que estaba sucediendo llamó a su madre.

"Vi que me salía un hueso de la pantorrilla y les pedí que hagan algo. Al rato llegó el papá de mi novia y como no llegaba la ambulancia, en su auto me llevó al hospital de San José. Y nos dejaron solos. A mi novia la dejaron ir y me acompañó al hospital", recordó. Dijo además que del nosocomio lo derivaron a la Capital "en auto porque no tenían ambulancia". Aseguró que en la Fiscalía y en la Comisaría de Tinogasta se negaron a tomarle la denuncia penal a su abuela y a su madre, y que "nadie nos llamó al menos para ver cómo estoy". Informó que de acuerdo al parte médico continuará internado por fractura expuesta al menos los próximos 25 días. En ese tiempo llegaría una prótesis que le sería colocada mediante una cirugía.

"Estamos mal. Tenemos OSEP, pero todo estamos pagando nosotros. Ojalá que no tenga ninguna infección así podemos volver a nuestra casa pronto", finalizó la madre del joven.