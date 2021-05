El Gobierno anunció aumento en el monto de la Tarjeta Alimentar

En el marco de una reunión del programa Argentina contra el Hambre, el Gobierno anunció modificaciones en el programa social Tarjeta Alimentar: cerca de 400.000 personas más recibirán el beneficio y se otorgará un aumento de hasta el 100% para mejorar el poder de compra de ese plástico.

Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar son madres y padres con hijas e hijos que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH); mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que perciban la asignación por embarazo; y personas con discapacidad que perciban AUH.

El monto de esta tarjeta, que solo se puede utilizar para comprar alimentos, era de $6.000 para una familia con un hijo de hasta seis años de edad y para quienes perciben la asignación por embarazo, y de $9.000 para las que tienen dos o más hijos.

A partir del anuncio de hoy, la Tarjeta Alimentar la podrán percibir las familias con hijos de hasta 14 años inclusive. Además, se mantendrá el monto en $6.000 para quienes tienen un hijo, se incrementará a $12.000 para quienes tengan dos o más hijos, y se extenderá el beneficio de $12.000 mensuales para las madres que tengan siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva.

Hasta hoy, la Tarjeta Alimentar era percibida por alrededor de 1,5 millones de personas y el 70% de los beneficiarios viven en siete provincias: Buenos Aires agrupa al 36% de titulares, y le siguen Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Chaco y Salta. A partir de este anuncio, la Tarjeta Alimentar llegará 1,9 millones de familias y significará una inversión de $250.000 millones, equivalente al 0,7% del PBI.

En su discurso, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “estamos viviendo un momento singular en Argentina. Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos, y más me preocupa cuando veo que 6 de cada diez de los chicos y las chicas menores de 14 años están debajo de la línea de pobreza”.

“En febrero aumentamos los montos de la Tarjeta Alimentar un 50%, pero el aumento del precio de los alimentos es imposible de explicar. Vamos a hacer un esfuerzo desde el Estado, nuestro primer compromiso es con los que peor la están pasando, y tenemos que ver la manera de financiar todo este esfuerzo que estamos haciendo”, agregó.

En tanto, Fernández dijo que “en parte lo hemos logrado con el aporte solidario que tan maltratado fue en los medios, pero que fue pagado por el 80% y les quiero agradecer a cada uno de los que pagó, porque en un momento de emergencia ellos fueron solidarios, y los argentinos debemos tener gratitud con ellos, que acumularon riqueza trabajando, produciendo, heredando, pero cuando les pedimos un esfuerzo, lo hicieron. Cuando les pedimos ayuda, estuvieron”.

“Me apena ver lo que pasa, cada vez que ponemos dinero en el bolsillo de los argentinos los precios suben. Lo que pido es que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, no algunos, y los que menos esfuerzo deben hacer son los que menos tienen, que ven que los precios no paran de subir. A ellos no les vamos a pedir más esfuerzos. Cuando miro los balances de las empresas alimenticias, cómo ganaron en 2020, y celebro que hayan ganado, les pido que entiendan que están en una sociedad que la está pasando mal, y que tienen que colaborar con ese 40% que la está pasando mal”, agregó el Presidente.

En esa línea, Fernández dijo que “en la Argentina las tarifas siguen siendo controladas, si seguía el aumento que había establecido el gobierno anterior, la electricidad tenía que aumentar 165% este mes, y no lo hacemos para cuidar a los argentinos y para cuidar la producción”.

El presidente Fernández estuvo acompañado por Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la Nación; Martín Guzmán, ministro de Economía; Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social; Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo; Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete; Fernanda Raverta, titular de ANSES; Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; y Luisa Brumana, representante de UNICEF en Argentina.