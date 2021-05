El comunicado de Boca sobre la situación de Esteban Andrada

Boca Juniors emitió este miércoles un comunicado oficial que se traduce como su primera expresión oficial sobre la situación del arquero Esteban Andrada y deslindó la responsabilidad de haber quedado varado en Ecuador por su Covid-19 positivo en el marco de las medidas sanitarias que impiden el ingreso al país de toda persona infectada.

“Boca puso a disposición del jugador un avión sanitario para su inmediato regreso al país, pero las disposiciones vigentes en Argentina no permiten el ingreso de personas con Covid-19″, indica la nota oficial.

El comunicado de Boca

Con relación a la situación del arquero Esteban Andrada, Boca Juniors informa que el jugador se sometió a un test PCR el viernes previo al partido con Lanús, cuyo resultado fue negativo y, tal como lo exigen los protocolos de Conmebol, el domingo tras el compromiso por el torneo local y previo a la partida del vuelo, toda la delegación volvió a someterse a los hisopados obligatorios.

El plantel viajó a Guayaquil ese domingo por la tarde y, al llegar a Ecuador, se tomó conocimiento de los resultados de los test con un único positivo, Andrada, quien inmediatamente fue aislado y quedó bajo asistencia del staff médico del club.

Ante esta situación toda la delegación vuelve a hisoparse el lunes por la tarde en Guayaquil dando solamente positivo Esteban Andrada.

Tras confirmarse el positivo, Boca puso a disposición del jugador un avión sanitario para su inmediato regreso al país, pero las disposiciones vigentes en Argentina no permiten el ingreso de personas con Covid 19.

En consecuencia, desde entonces, el jugador permanece aislado, sin síntomas y en buen estado de salud, en la habitación del hotel Hilton Colon acompañado del médico de Boca Dr. Daniel Ponczosznik, con la asistencia y apoyo del Consulado y cumpliendo los protocolos de rigor para poder regresar cuanto antes a la Argentina.

El caso

El arquero titular de Boca, Esteban Andrada, dio positivo en las pruebas PCR realizadas al equipo cuando ingresó a Ecuador, lo que provocó que se aplicaran los protocolos de reconfirmación, antes de que se autorizara el partido.

En base a esos protocolos, Andrada quedó en aislamiento preventivo obligatorio. En la segunda prueba el ex Lanús volvió a dar positivo y ya no pudo salir del cuarto de hotel en el que fue confinado, del que además no podrá salir hasta tanto finalice la cuarentena, luego de 14 días o cuando el resultado de una prueba PCR dé negativo.