Mamá de Brenda: “Su perdón no me va a devolver a mi hija”

Al concluir el cuarto intermedio, previsto retornar mañana a las 09:00, María Isabel Espeche, la mamá de Brenda, expresó que no necesita el perdón del imputado porque “no le devolverá la vida de su hija”.

“Me dio broca e impotencia. Mo necesito su perdón, su perdón no me va a devolver la vida de mi hija. Eso lo hubiera pensado antes que tenía mil medios para dejarla, si ella le planteó que estaba embarazada. Hay tantas madres que crían solas a sus hijos y optó por la peor manera. Así que perdón de mí no lo tiene. Pudo salvar a mi hija y no lo hizo”, reprochó Espeche.

Minuto de silencio

“Mañana es el cumpleaños de mi hija y estaré acá en el juicio, no podré ir a dejarle unas flores, pero a manera de rendirle homenaje, le pedí a los jueces un minuto de silencio y me lo dieron”, recordó Espeche.

