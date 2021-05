El impresionante spot de Marcelo Tinelli por su vuelta a la tele

Con su clásico "Buenas noches América" se presentan las 23 parejas que competirán en las diferentes categorías dispuestas en el nuevo formato que traerá a Marcelo Tinelli a la televisión.

La Academia 2021 será un reality que tendrá diferentes competencias que los famosos deberán ir superando a lo largo del certamen.

Habrá una mezcla de humor y una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. “La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo", contó tiempo atrás Ángel De Brito sobre algunas de las disciplinas que se verán en el programa.

Hace pocos días el conductor revelaba la fecha de estreno del show en sus redes: "Volvemos a la tele y ¡estoy feliz! Vuelve @showmatch La Academia y vuelve @showmatch con todo el humor y las mejores imitaciones y sketchs", empezó Tinelli su publicación en Instagram. Y continuó, dando, por fin, la fecha de debut del programa que marcará su regreso a la televisión tras un año sabático obligado. "Nos volvemos a ver desde el lunes 17 de mayo por @eltrecetv. BUENAS NOCHES AMERICA", cerró el conductor y presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Showmatch La Academia 2021: la lista de los participantes

Barby Franco y Gabriel Rentería

Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas

Julieta Puente y Facundo Insúa

Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber

Luciana Salazar y Jorge Moliniers

Romina Ricci y Juan Manuel Palao

Flor Vigna y Facu Mazzei

Rocío Marengo e Ignacio Pérez Cortés

Agustín “Cachete” Sierra y Fio Giménez

Karina la princesita y Rafael Muniz

Gustavo "Cucho" Parisi y Melody Luz

Sofía “Jujuy” Jiménez y Nacho Saraceni

Ángela Leiva y Jonathan Lazarte

Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara

Débora Plager y Nicolás Villalba

Mario Guerci y Soledad Bayona

Pachu Peña y Flor Díaz

Mar Tarrés e Iván Vivas

Ulises Bueno y Rocío Pardo

El Polaco y Barby Silenzi

Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala

Viviana Saccone y Ernesto Díaz