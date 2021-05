Memorándum con Irán: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad y el sobreseimiento

En un escrito de 82 carillas presentado al Tribunal Oral Federal 8 que prepara el juicio a la Vicepresidenta y los demás procesados en el caso, los abogados de Cristina Carlos Beraldi y Ary Llernovoy reclamaron que "se deje sin efecto" el envío a debate oral y que, antes, se cite a una audiencia pública con acceso a la prensa para escuchar los argumentos de las partes, según el texto al que tuvo acceso Télam.

La defensa exigió que "se disponga el sobreseimiento de todas las personas que han sido injustamente imputadas en este proceso, con expresa mención de que la formación de la causa en nada afecta su buen nombre y honor", y recalcó que esa decisión "también deberá alcanzar " al fallecido excanciller Héctor Timerman, sobreseído por extinción de la acción penal.

El planteo de nulidad se basa en la "actuación que han desarrollado en este proceso los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky", ambos miembros de la Cámara Federal de Casación Penal

Los dos camaristas fuerondenunciados por sus visitas al expresidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos y en Casa de Gobierno.

"La actuación que han desarrollado en este proceso los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, importó una severa afectación a la garantía del juez natural, la cual se extiende a todas las resoluciones dictadas por dichos magistrados así como también a los demás actos procesales que guardan conexión con las mismas", argumentaron los defensores.

Los abogados pidieron al Tribunal que ordene medidas de prueba antes de resolver, entre ellas un pedido a la Casa Militar de la Nación "a fin de que informe si los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky tuvieron ingresos a la Quinta de Olivos entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019".

"A partir del 10 de diciembre del año 2015, tras la asunción de MauricioMacri como Presidente de la Nación, comenzaron a desarrollarse una serie de episodios muy graves en términos institucionales que, objetivamente, importaron una severa afectación del recto servicio de administración de justicia", se remarcó en el escrito.

"Hoy solicitamos la nulidad de la causa de Memorándum con Irán", anunció la exmandataria en su cuenta de Twitter, y publicó un video titulado "Jueces a dedo, arbitrariedades y fallos escritos en la Quinta de Olivos", en el que alude alos encuentros entre Macri y Borinsky y Hornos.

Según el texto, a partir de 2016 la vicepresidenta "comenzó a ser citada periódicamente a prestar declaración indagatoria en el marco de dichosprocesos, llegándose en una oportunidad a la increíble circunstancia de que debiera afrontar ocho indagatorias en un mismo día".

"En todas las causas en las que nuestra defendida fue procesada, la instrucción quedó a cargo de los jueces Claudio Bonadío y Julián Ercolini. Ambos magistrados, a través de sorteos sospechosos y directas maniobras de fórum shopping pasaron a convertirse en jueces de atracción de cualquier causa que llevara el apellido Kirchner", se agregó

"A esta altura debemos adelantar que, con una única excepción, los juecesHornos y Borinsky tuvieron intervención como jueces de la Cámara Federal de Casación Penal en todos esos expedientes".

La defensa pidió al Tribunal Oral que declare "la invalidez de los actos procesales" dictados en la causa por la firma del Memorándum desde el 29 de diciembre de 2016, cuando Casación dejó sin efecto la desestimación de la denuncia que dio origen al proceso.

"Como consecuencia lógica del temperamento impetrado, solicitamos que se deje sin efecto el auto de citación a juicio y se disponga el sobreseimiento de todas las personas que han sido injustamente imputadas en este proceso", concluyeron.

La causa tiene sus orígenes en la denuncia que el fisclan Alberto Nisman presentó cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento el 18 de enero de 2015 contra la entonces Presidenta y varios miembros de su gabinete, así como contra los dirigentes políticos Luis D´elía y Fernando Esteche y contra el miembro de la comunidad islámica argentina, Jorge "Yusuf" Khalil, entre otros.

Esa denuncia fue desestimada por el juez Rafecas, a través de un fallo que fue confirmado por la Cámara Federal porteña, pero en 2016, y a partir de una nueva denuncia contra la ex mandataria y contra los legisladores que votaron a favor del memoranum, la Cámara de Casación ordenó reabrir la denuncia y finalmente recayó en el juzgado de Bonadio.

Por esta causa, Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidenta, al fallecido ex canciller, al ex secretario de Legal y Técnica de la presidencia y actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a D´elía, Esteche y Khalil y a otros tantos sin prisión preventiva.

La ex presidenta nunca fue detenida porque tenía fueros parlamentarios como senadora y en el caso del ex canciller, debió cumplir con arresto preventivo domiciliario porque padecía cáncer.

Entre otras decisiones, Bonadio le impidió salir del país lo que retrasó el tratamiento experimental al que el ex canciller se sometía por una enfermedad que, finalmente, le causó la muerte.