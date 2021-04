Noel Gallagher anunció la salida de un disco con grandes éxitos y presentó nueva canción

“We’re On Our Way Now” es el nombre del tema que formará parte del recopilatorio junto a su banda High Flying Birds.

Noel Gallagher sorprendió esta semana con la publicación en sus redes sociales de una fecha especial: 29 de abril. Rápidamente, los fans especularon la llegada de un nuevo material.

Y así fue. El exguitarrista y cantante de Oasis anunció la realización de un nuevo trabajo, un grandes éxitos junto a su grupo High Flying Birds, como parte de la celebración de los 10 años de historia.

Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021) saldrá el 11 de junio y tendrá dos canciones nuevas. Una de ellas es “We’re On Our Way Now” que ya se puede disfrutar en las plataformas digitales. “¿10 años de High Flying Birds de Noel Gallagher? … ¡¡Solo piensa en todas las cosas que PODRÍA haber hecho en ese tiempo !!”, describió el artista británico.

En una entrevista conn el podcast de Matt Morgan, Noel destacó: “Estuve un poco en el estudio, con algunas melodías y realmente fue genial. Estoy haciendo las canciones para un nuevo álbum. Fui a grabar todos los días. Si no tuviera eso, no sé dónde estaría ahora. Salió algo que está muy bueno“.

El músico también reveló que una de sus nuevas canciones tiene un sonido muy similar a The Cure y expresó sus deseos de trabajar con John Squire de The Stone Roses en su nuevo álbum.

Noel Gallagher’s High Flying Birds nació luego del final de Oasis. En 2011 salió el primer disco, homónimo, que tuvo como temas como “The Death of You and Me”, “If I Had a Gun...”, “Dream On” y " Everybody’s on the Run”.

En 2015 llegaría su segunda producción, Chasing Yesterday, con las canciones “In the Heat of the Moment” y “Ballad of the Mighty I” como cortes de difusión. Who Built the Moon? (2017) es la última producción hasta el momento de High Flying Birds.

La semana pasada, Noel junto a otros artistas como Paul McCartney, Chris Martin, Damon Albarn, firmaron una carta abierta al primer ministro Boris Johnson pidiendo una reforma del negocio del streaming.

El comunicado fue presentado por el Sindicato de Músicos junto a la Academia Ivors y la campaña #BrokenRecord donde destacan que la ley sobre ingresos por streaming y pagos de regalías no acompañó el ritmo del cambio tecnológico de la industria de la música.

En este último año, con una pausa en el industria de la música por la pandemia, los músicos encontraron su lugar de trabajo en las transmisiones en vivo. Con estas plataformas, los artistas pudieron estar cerca de sus fans.

En uno de sus párrafos, el pedido destacó que “los compositores obtienen el 50 por ciento de los ingresos de la radio, pero solo el 15 por ciento en streaming, mientras que los músicos de sesión no reciben nada. Los artistas pueden recibir tan solo £ 0,002 por transmisión, lo que significa que podrían recibir solo £ 2,000 por un millón de transmisiones”.

La legislación sobre derechos de autor, que entró en vigencia casi dos décadas antes del nacimiento de Spotify, no pudo seguir el ritmo de los avances tecnológicos y los hábitos de escucha, argumentaron los músicos que piden al gobierno que adapte la ley para “devolver el valor de la música a sus creadores”.

El informe señaló que transmisión aumentó un 22 por ciento durante la pandemia y que las empresas aumentaron sus ingresos. “Solo es necesario cambiar dos palabras en la Ley de derechos de autor, diseños y patentes de 1988 para que los artistas intérpretes o músicos reciban una parte de los ingresos, tal como disfrutan en la radio”, destacó la carta.

Horace Trubridge, secretario general del Sindicato de Músicos, reconoció: “Estoy encantado de ver a tantos artistas, intérpretes y compositores respaldando nuestro llamado. La transmisión está reemplazando a la radio, por lo que los músicos deben obtener la misma protección cuando su trabajo se reproduce en las plataformas”.