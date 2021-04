Ávila y Tejada se sumaron al reclamo por las decisiones de Educación en los IES

Mediante un escrito, los directivos se refieren a los concursos para coberturas de horas cátedra en los institutos. y objetaron que se solicita nuevamente, mediante otro sistema, documentación que ya fue elevada. La preocupación pasa por el tiempo que demandará hacer todo esto nuevamente.

El escrito:

Los rectores de los Institutos de Educación Superiores de Gestión Pública de la Provincia de Catamarca, luego de la información brindada por autoridades del Ministerio de Educación a medios periodísticos sobre los concursos para coberturas de horas cátedras en los Institutos aprobada por disposición interna DPES N° 16/2021 queremos aclarar algunos puntos que despiertan expectativa en nuestros alumnos y docentes como así también en aspirantes a cubrir dichas horas cátedras.

En primer lugar, aclaramos que solo se nos autoriza a cubrir las cátedras aprobadas en POF 2020 y no así en POF 2021, esto significa que en las carreras que los institutos abrieron durante el 2019 y que en el año 2020 debía dictarse el 2° año y en el presente ciclo lectivo el 3° año y cuyos alumnos solo cursaron o cursan algunas materias (aquellas en que se reasignaron docentes titulares) solo se nos permite cubrir los espacios de 2° año y no los de 3° año.

En segundo lugar, se dice que la cobertura va a depender de que las autoridades de los IES enviemos la información de las cátedras vacantes para ser verificadas en el sistema de plazas existentes. En este sentido nos parece que debemos aclarar que tanto el año pasado como en el presente año esa información fue elevada en reiteradas oportunidades en distintos formatos con la respectiva solicitud de cobertura de cargos sin obtener respuesta alguna. Ahora nos piden nuevamente la misma información mediante un nuevo instrumento llamado FUA (formulario único de alta) que según dicen en la publicación del ministerio ya fuimos capacitados, en este sentido nos vemos en la obligación de aclarar a la comunidad que jamás recibimos dicha capacitación, solo tuvimos una reunión informativa con la presencia de nuestro director de nivel y la secretaria de gestión en donde un técnico por parte de Educación y un representante de RRHH del ministerio de trabajo nos mostraron dicho instrumento y nos dieron algunas orientaciones respondiendo a algunas consultas y otras no porque la reunión en formato virtual estaba programada para terminar a las horas 11;00 momento en el cual se cortó la comunicación. En dicha reunión estuvimos presentes todos los Rectores/as, los Secretarios/as Académicos/as y los Secretarios/as Técnicos/as de los IES que los poseemos y en los IES que no tienen cubiertos estos cargos docentes dispuestos a colaborar, la verdad es que estamos cumpliendo con el llenado de este formulario que es una tarea muy ardua pues debe completarse un formulario por cada cátedra y no tenemos la certeza de que lo estamos haciendo correctamente porque no fuimos capacitados para hacerlo y no tenemos a quien consultar sobre las dudas que surgen

Aun así, se está trabajando contra reloj en el llenado de cada formulario para cada cátedra, con el agregado de hacerlo con “menos personal” debido a las “bajas” dadas por las autoridades de educación a todas aquellas personas que durante muchos años cumplieron eficiente y fehacientemente funciones de apoyo a la gestión con horas institucionales y que suplen la falta de cobertura de cargos de gestión, de auxiliares docentes, etc. esperamos tener al menos un recibido y en caso de que la información no se haya cargado correctamente una devolución con las indicaciones de los errores o faltantes para poder completar, porque la verdad estamos como navegando a ciegas.

En tercer lugar, consideramos que las orientaciones e instructivo aprobado por disposición DPES N° 16/2021 por un lado se contradice con normativa de carácter superior como el ROM (Reglamento Orgánico Marco) aprobado por Resolución Ministerial 615/14 ya que la convocatoria, la publicación de las vacantes el nombramiento de los tribunales evaluadores y la confección del cronograma de concurso dejan de ser potestad de cada instituto y pasan a ser potestad de la Dirección de Provincial de Educación Superior y la Secretaría de Gestión Educativa, aunque la responsabilidad sigue siendo de la conducción de los IES, esta es una gran contradicción pues si los concursos lo van a realizar las autoridades y los institutos solo nos limitamos a informar las vacantes pero luego las autoridades tienen el poder de seleccionar cuales de esas vacantes se cubren y cuáles no, entonces ¿Cuál es la responsabilidad de los IES? A la que se hace referencia en el artículo cuarto de dicha norma.

En cuarto lugar, la mencionada disposición no contempla las distintas realidades de los Institutos, muchos de los cuales carecemos de conectividad y ordena que todo el proceso sea virtual y en consecuencia tampoco permite garantizar la autenticidad de la documentación respaldatoría de los aspirantes al concurso, cuando todos los institutos estamos cumpliendo con las guardias mínimas por lo cual podemos receptar las presentaciones de los aspirantes y certificar su autenticidad respetando los protocolos y con un sistema de turnos. De este modo también muchos de los Institutos podemos realizar en forma presencial las entrevistas en la mayoría de los casos como hacemos con los exámenes finales que son por lo general bimodales para garantizar la participación de todos los que deseen. Creemos que la bimodalidad permite garantizar el derecho a participar de todos los aspirantes y también agiliza el proceso. Posibilitando un trámite más rápido para dar respuestas a las demandas y necesidades de los alumnos

Por ultimo consideramos que es necesario una política ordenada, cooperativa y clara por lo que ratificamos la necesidad de que nuestras autoridades nos digan cual es el proyecto educativo para el nivel superior, porque desde las marchas y contramarchas que se dieron el año pasado con el intento de sacarnos del ministerio de educación, jamás nos fue presentado un proyecto, ni tampoco fuimos convocados para debatir con los demás sectores (empresarial, otros ministerios como desarrollo, trabajo, salud, etc.) un proyecto integral que responda a las necesidades reales de cada localidad o región de nuestra provincia.

Por todo lo expuesto, los rectores expresamos la necesidad de que la Ministra de Educación nos reciba para poder garantizar en un marco de diálogo y respeto las soluciones que nuestras instituciones necesitan desde hace tiempo y que nos muestre a nosotros y a toda la comunidad si realmente se quiere jerarquizar a los institutos (como en su momento nos expresó el Sr. Gobernador) o hacerlos desaparecer de a poco.

IES Andalgalá: Sandra Hebe Haddad D.N.I. N° 20.150.083

IES Chavarría: Erica Romina Varela D.N.I N° 26.685.449

IES Estanislao Maldones: Edgardo Gordillo D.N.I N° 14.473.772

IES Fiambala: Jorge Enrique Tejada D.N.I. N° 16.406.192

IES Gdor. José Cubas: Eugenio Rolando Cano D.N.I N° 14.602.048

IES Pomán: Nora Condori D.N.I N° 17.780.986

IES Recreo: Walter Omar Soria D.N.I. 16.667.763

IES Santa María: Alfredo Llampa D.N.I N° 22.211.756

IES Santa Rosa: Pedro Juan Ivanoff D.N.I. N° 24.766.880

IES Sebastián Corpacci: Paola Vanesa Ríos D.N.I N° 27.717.965

IES Tinogasta: Luis Ávila D.N.I N° 24.508.305

ISAC: Héctor Daniel Nieva D.N.I N° 16.276.561

ISEF: María Eugenia Carrizo D.N.I N° 21.326.689

ISTI Néstor Kirchner: María de los Ángeles Rodríguez D.N.I. N° 16.276.323